The Finals wird bald all diese verdammten Cheater in Ihren Spielen loswerden

Nichts ruiniert Multiplayer-Spiele so sehr wie ein Cheater. Wenn jemand nicht nur besser ist als du und durch Wände fliegt oder dir auf den Kopf schlägt, wenn er dich sieht, versauert das das Gesamterlebnis eines Multiplayer-Spiels.

The Finals ist da keine Ausnahme, und Spieler beschweren sich schon seit einiger Zeit über den Reichtum an Cheatern in Lobbys. Eine Lösung für dieses Problem ist in Arbeit, wie das Team von Embark Studios auf dem Discord-Server des Spiels skizziert hat (danke, MP1st.)

"In den letzten Tagen hatten wir ein technisches Problem, das uns daran gehindert hat, Cheater effizient zu bannen. Wir nähern uns nun einer Lösung für diesen Fehler und haben bereits damit begonnen, unsere Anti-Cheat-Maßnahmen wieder zu verstärken", heißt es in der Nachricht von Embark. "Vielen Dank für Ihre Geduld, während wir weiterhin Probleme lösen."

Obwohl die Spieler nach einem Region-Locking rufen, scheint dies keine Option zu sein. "Wir wollen keine Regionssperre", schrieb ein Community-Manager. "Es ist eine Unternehmensentscheidung."