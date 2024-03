The Finals Saison 2 startet diese Woche

HQ

The Finals von Embark Studios schaffte es, Millionen von Spielern anzuziehen, als es letztes Jahr auf den Markt kam, und jetzt bereitet sich das Spiel auf den Start seiner zweiten Staffel vor.

Eine Hackergruppe, die als CNS bekannt ist, ist in die Show eingedrungen, aber das wird Sie und Ihre Freunde nicht davon abhalten, sich in hochoktanige Action zu stürzen. Neue Waffen, Gadgets und eine neue Karte kommen zusammen mit einigen anderen großen Änderungen ins Spiel, wie z.B. dem Hinzufügen von privaten Matches.

Die neue Staffel beginnt später in dieser Woche, am 14. März. Schaut euch den Trailer unten an und lasst uns wissen, ob ihr auf The Finals springen werdet.