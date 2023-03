The Finals Impressionen: Vielversprechend, aber nicht ohne Mängel

HQ

Es passiert nicht sehr oft, dass mich ein Spiel wirklich zur Seite wischt, aber Embark Studios' The Finals hat es absolut getan. Dieser Multiplayer-FPS stammt von einem Entwickler, der aus einer Bootsladung erfahrener DICE-Entwickler besteht, hat sich aus den Holzwerken geschlichen und ist plötzlich als Closed Beta-Produkt angekommen. Nachdem ich den Zugang zum Titel in die Hände bekommen habe, habe ich in dem wirklich, wirklich chaotischen Gameplay herumgespielt und habe eine Menge Gedanken von dem, was ich bisher gesehen habe.

Und aus den wenigen Stunden, die ich damit verbracht habe, diese geschlossene Beta zu spielen, bin ich zu einem ziemlich widersprüchlichen Eindruck gekommen. Denn auf der einen Seite ist die Präsentation, das Konzept, die Aktion und die Performance allesamt sehr, sehr hochwertig und interessant und frisch, auf der anderen Seite gibt es eine Reihe von Bereichen, die mich weniger beeindrucken. Sei es das Gunplay, die Bewegung, die Charakterklassensysteme und das Leveldesign, ein paar Bereiche von The Finals machen Lust auf mehr - aber andererseits ist dies eine geschlossene Beta und zum Zeitpunkt des Schreibens des Titels hat es buchstäblich nicht einmal ein Veröffentlichungsfenster, so dass es genügend Zeit gibt, um Probleme auszubügeln.

Aber was ist The Finals, fragst du? In diesem Multiplayer-Shooter treten Dreierteams in einer kampforientierten Spielshow gegeneinander an. Für die Beta bedeutet dies, an einem Spieltyp namens Cashout teilzunehmen, der Teams mit dem Durchbrechen von Tresoren auf einer mittelgroßen Karte beauftragt, und dann den Zielblock, der einem Geldklumpen ähnelt, zu einer Auszahlungsstation zu bringen, damit Sie das Geld einzahlen und Punkte sammeln können, um Sie vor rivalisierenden Teams zu platzieren. Der Haken ist, dass normalerweise nur zwei Tresore und zwei Auszahlungsstationen gleichzeitig aktiv sind, und mit vier Teams auf dem Feld gleichzeitig drängeln sich alle um die gleichen oder ähnliche Ziele.

Es ist ein sehr einfach zu verstehender Spielmodus, aber ein herausfordernder Spielmodus, da The Finals nicht wie ein typischer Boden-Shooter spielt. Wenn überhaupt, ähnelt es eher der Apex Legends' Bewegungssuite, mit schnellem Voltigieren und langen Rutschen und allen Arten von Fähigkeiten und Gadgets, die zusätzliche Bewegungsoptionen in den Mix werfen, zum Beispiel Enterhaken, Abseilseilseile und Sprungpads. Aber das ist auch einer der Bereiche, die meiner Meinung nach in The Finals nicht ganz gemeistert wurden, da Charaktere nicht wirklich für den Kampf auf dem Dach konzipiert sind und jede Karte sehr vertikal fokussiert ist, die meiste Zeit nur nach einem Aufzug kraxelt oder Treppen hinaufläuft. Es ist im Moment nicht die am feinsten abgestimmte Bewegungssuite, da es sich anfühlt wie das, was Apex Legends auf den Tisch gebracht hat, aber auf Karten, die mich an das erinnern, was Hyperscape angeboten hat.

Anfangs könnte man sich ansehen, was The Finals mit seinen Schießereien und seiner zerstörerischen Physik auf den Tisch bringt und überwältigt sein, aber in Wahrheit ist es nicht beeindruckender als das, was wir in Battlefield-Spielen finden. Ja, die Zerstörungsphysik in Battlefield ist großartig, aber sie ist auch eher ein begleitender Faktor für das Gunplay im Kern des Spiels, während es sich in The Finals umgekehrt anfühlt. Die Charaktere und die Waffen, die sie an den Tisch bringen, sind alle darauf ausgelegt, die Karte in die Stücke zu sprengen, und sicherlich gibt es strategisch viel zu gewinnen (dh ein Team zu verdrängen, indem sie buchstäblich die Gebäudehalle zerstören, auf der sie stehen), aber da sich das Feuergefecht ein wenig klobig anfühlt, trifft man meistens Spieler, die Sprengstoff laufen lassen, da diese im Moment den größten Wert erhalten, und das bedeutet, dass das Spiel Absurd chaotisch, bis zu dem Punkt, an dem es schwierig ist, sich wirklich auf das zu konzentrieren, was passiert. Mit einigen Änderungen an den Schadenszahlen und dem Zerstörungssystem kann dies alles ausgeglichen werden, aber dann werden die eigentlichen Karten selbst das Problem sein.

The Finals hat einige der auffälligsten und coolsten Karten, die ich seit langem in einem Shooter gesehen habe, aber das Problem ist, dass sie sich wirklich hohl anfühlen. Gebäude sind leer und es fehlt an Möbeln und Ästhetik, damit sie sich real anfühlen. Es gibt kein anderes Leben auf der Kartenleiste, in der sich die 16 Spieler unfruchtbar fühlen. und (obwohl ich nicht jemand bin, der sich über wiederverwendete Assets beschwert, da ich verstehe, wie herausfordernd und zeitaufwendig die Spieleentwicklung sein kann), erzeugt die Tatsache, dass die meisten Gebäude und Räume identisch aussehen - insbesondere auf der Monaco-Karte - ein echtes repetitives Gefühl.

Aber wie sieht es mit der Anpassung aus? Nun, da es sich um eine Beta handelte, gab es nur eine begrenzte Anzahl von Waffen und Gegenständen, mit denen man herumspielen konnte, aber zum größten Teil ist das alles ausgezeichnet. Einige sind ausschließlich für Schaden und Zerstörung ausgelegt (wie Splittergranaten und automatisierte Türme), während andere ein strategischeres und unterstützenderes Design aufweisen (Schmierminen, um Türen zu blockieren und feindliche Angriffe zu verlangsamen, und Wärmesicht, um Feinde durch Rauch zu erkennen). Diese Seite der Anpassungssuite ist vielversprechend, aber ich bin mir derzeit weniger sicher über die Klassentypen, die die Charaktertypen Light, Medium und Heavy zulassen.

Light sind am schwächsten, aber am agilsten, und Heavy sind langsam, aber schwer zu entfernen, wobei Medium irgendwo in der Mitte davon liegt. Ich fand, dass die Medium-Klasse bei weitem die ausgewogenste der drei ist, wobei sich Heavy zu bedrückend und schwer anfühlt, um sie die meiste Zeit zu beseitigen, und Light eine zu hohe Fähigkeitsklasse ist, die entweder unantastbar oder nutzlos ist - wobei dies normalerweise davon abhängt, ob sie die Unsichtbarkeitsfähigkeit in Kombination mit einem One-Hit-Kill-Messer verwenden oder nicht. Auch hier könnte diese Klassensuite mit ein wenig Tuning und vielleicht einigen Überholungen an einigen Stellen zur Geltung kommen, aber so wie es aussieht, ist es kein Teil von The Finals, der mich wirklich umgehauen hat.

Im Allgemeinen hinterlässt The Finals jedoch einen unsicheren Eindruck. Auf der einen Seite kann ich sehen, wie großartig dieses Spiel sein könnte, aber auf der anderen Seite kann ich auch sehen, dass dieser Titel im Laufe der Jahre das gleiche Schicksal wie unzählige andere "vielversprechende" Shooter erleidet. Die Frage, die ich nach der Beta habe, ist, was wird es sonst noch zu tun geben? Cashout ist ein Knaller, und der gewertete Tournaments-Modus (bei dem Sie in einer Gruppe von Spielen gegen 16 andere Teams in Cashout-Spielen antreten, in denen die beiden besten Teams in jeder Bracket-Phase in die nächste Runde einziehen, bis ein Gewinner feststeht) ist ein großartiges Konzept, aber es muss mehr geben, wenn The Finals will überleben.

Dieses Spiel wird ohne andere, ebenso ansprechende Spielmodi nicht gedeihen, da die Monetarisierungssuite und der Fortschritt wie jeder andere Live-Service-Multiplayer-Titel aussehen, der in den letzten zehn Jahren veröffentlicht wurde. Es ist beunruhigend und ich hoffe, dass The Finals nicht von monetarisierten Angeboten überwältigt wird, aber wenn eine Beta einen Battle Pass und einen willkürlich arbeitenden Laden enthält, beginnen die Alarmglocken in meinem Kopf zu läuten. Vielleicht ist das ein bisschen voreingenommen, aber ich weigere mich, mich noch länger einwickeln und täuschen zu lassen.

Dennoch hat The Finals kein Veröffentlichungsfenster, und wir wissen nicht, wann das Spiel tatsächlich ankommen wird, also werde ich vorerst vorsichtig optimistisch bleiben, was ich gespielt habe. Es braucht hier und da einige Optimierungen, aber als Ausgangspunkt haben Embark Studios'-Entwickler bewiesen, dass sie auch ohne die Macht von EA und DICE im Rücken immer noch interessant aussehende Multiplayer-Shooter-Erlebnisse bieten können.