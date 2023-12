The Finals hat bereits mehr als 10 Millionen Spieler

HQ

Es wurde schnell klar, dass die ehemaligen Battlefield-Entwickler von Embark Studios mit The Finals etwas Besonderes vorhatten, denn die Beta des Spiels erreichte mehr als 7,5 Millionen Spieler. Es stellte sich heraus, dass diese Spieler vielen ihrer Freunde davon erzählten.

Die letzte Ankündigung des schwedischen Studios, bevor es für die Feiertage schließt, ist, dass The Finals nach nur zwei Wochen auf dem Markt nun die Marke von 10 Millionen Spielern überschritten hat. Das ist sehr beeindruckend, also hoffen wir, dass es den Entwicklern gelingt, all diese verdammten Cheater eher früher als später loszuwerden, um zu vermeiden, dass die Leute das Spiel frustriert verlassen.