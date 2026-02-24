The Finals Esports werden von Embark wegen "Bedenken" über das Verhalten der Spieler pausiert.

HQ

Der Entwickler Embark Studios, bekannt für The Finals und zuletzt ARC Raiders, hat bekannt gegeben, dass er seine Wettbewerbs- und Esports-Bemühungen für das erstgenannte Spiel pausiert, da "Bedenken hinsichtlich des Verhaltens zwischen Spielern, die in unseren Esports aktiv sind", geäußert werden, wie in einem Discord-Beitrag erklärt wird.

Das alles scheint auf die kürzlich vorgeschlagenen Esports-Pläne für die kommende Saison zurückzuführen zu sein, von denen einige Kritik unter den Aktiven in der Szene hervorgerufen haben. Embark erklärt, dass es diese Diskussionen "gesehen und gehört" habe und dass es "externe Rechtsberatung" in Anspruch genommen hat, während es "zuversichtlich" ist, dass seine Entscheidungen "angemessen und im Rahmen unserer Verantwortlichkeiten als Verlag und Organisator" liegen.

Es ist unklar, was als Nächstes für The Finals Esports ansteht, aber Embark erklärt auch, dass diese Pause die beste Option für die "langfristige Gesundheit unseres Spiels" zu sein scheint und dass es im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen Wettkampfsaisonmodell "unsere Aufgabe ist, sicherzustellen, dass es den von uns gesetzten Standards entspricht."

Es wurde noch kein Datum genannt, wann die Pause aufgehoben wird, aber angeblich gibt es dem Entwickler "Raum, das System in seiner Gesamtheit zu bewerten und zu überprüfen und den besten Weg zu bestimmen."