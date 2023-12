The Finals Entwickler wollten nicht einmal einen Shooter machen

HQ

Wenn man bedenkt, dass das Studio hinter The Finals vollgestopft ist mit Battlefield-Veteranen, muss es sich wie eine zweite Natur anfühlen, einen Shooter für Embark Studios zu entwickeln. Aber anscheinend hatten die Entwickler zunächst nicht die Absicht, einen Shooter zu machen.

Im Gespräch mit Game Informer sprach Creative Director Gustav Tilleby über die Entstehung von The Finals: "Zu Beginn wollten wir [ursprünglich] keinen Shooter machen. Ich glaube nicht, dass das wirklich etwas war, das laut ausgesprochen wurde; Es war etwas, von dem jeder annahm: 'Nein, das sollten wir nicht tun', weil wir es schon einmal gemacht haben."

"Wir hatten ziemlich regelmäßig Game Jams und andere Dinge von der Arbeit, bei denen jeder Ideen und so etwas vorstellte. Ich habe einige Ideen vorgestellt, darunter die 'langweilige Idee eins' und die 'langweilige Idee zwei', und das waren beides Shooter", sagte Tilleby. "Ich nenne sie so, weil ich dachte, dass sowieso niemand daran interessiert sein würde, sie zu machen. Also haben wir einfach darüber gesprochen und gesagt: 'Vielleicht sollten wir es versuchen.' Ein paar von uns haben sich hingesetzt und gesagt, wenn wir es machen wollen, muss es einzigartig sein; Es muss etwas sein, das sonst niemand tut. Das war also der Ausgangspunkt für den gesamten Pitching-Prozess."

The Finals hat sich definitiv als einzigartiger Shooter erwiesen. Mit Millionen von Spielern in der offenen Beta-Phase und anhaltendem Interesse nach der Veröffentlichung fühlt es sich wie ein Hauch frischer Luft im Genre an, aber wir müssen abwarten und sehen, ob es einen dauerhaften Einfluss hat.