The Finals bleibt trotz geplantem Anti-Cheat-Upgrade auf dem Steam Deck spielbar

Kürzlich kündigte der Entwickler Embark Studios an, dass er es mit der Cheat-Community aufnehmen wird, die The Finals geplagt hat, indem er seine Sicherheit durch die Einführung einer neuen Software verbessert, die sich direkt auf die Kernel-Treiber-basierte Cheat-Community konzentriert. Für viele Spieler war dies ein Gewinn, aber es führte dazu, dass eine Handvoll anderer ein wenig besorgt war, da die Software ein Albtraum für Linux Benutzer ist, da sie auf der Plattform oft nicht unterstützt wird. Glücklicherweise wird Embark jedoch nicht auf Unterstützung für die Plattform und ihre Spieler verzichten, die dieses System verwenden.

Im Gespräch mit seiner Community, die SteamOS, Proton, Wine und sogar Steam Deck verwendet, erklärt Embark in einer Discord -Nachricht, die von einem Reddit-Benutzer aufgenommen wurde, dass "es keine Pläne gibt, den Support einzustellen" und dass "obwohl wir die Plattform nicht offiziell unterstützen, wir unser Möglichstes tun werden, um Ihre Spielfähigkeit zu erhalten!"

Warum der Entwickler diesen Weg einschlägt, der eine Handvoll seiner Community gefährdet, erklärte Embark ursprünglich in einem Steam-Blogbeitrag:

"Wie in den Patchnotes 7.0 erwähnt, verwenden heutzutage viele Cheats einen Kernel-Treiber, um Speicher zu lesen und zu schreiben, um sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen. Das bedeutet, dass sie im Windows-Betriebssystem in einem privilegierten Modus laufen, was es unwahrscheinlich und in einigen Fällen unmöglich macht, sie über Anti-Cheat im Spielclient zu erkennen. Die technische Lösung, um dies zu bekämpfen, ist kernel-driver Anti-Cheat. Wir glauben, dass dies auf absehbare Zeit eine Voraussetzung für jedes kompetitive Multiplayer-Spiel ist und sein wird."

Das ist aber noch nicht alles, was Embark geplant hat, denn der Entwickler fügt sogar hinzu: "Wir nutzen auch maschinelles Lernen, um das Spielerverhalten zu analysieren, und das schon seit dem Start von The Finals. Maschinelles Lernen liefert wertvolle Erkenntnisse, insbesondere bei der Erkennung von Cheats wie der Nutzung von Aimbots."

Er verabschiedet sich mit den Worten: "Cheat-Macher nutzen alle aus: Spieler, Entwickler und die Community selbst. Wir setzen uns dafür ein, Fairplay zu schützen und uns an neue Bedrohungen anzupassen."