Es ist sicherlich keine leichte Aufgabe, sich im heutigen FPS-Klima abzuheben. Sicher, es ist möglich, Ihr Spiel mit effekthascherischen Schlagwörtern oder allgemeinen Kuriositäten zu füllen, aber wenn man bedenkt, wie unglaublich hart der Wettbewerb wirklich ist, gibt es heute nur wenige Spieler, die so etwas nicht durchschauen würden. Als Battlefield-Veteran Patrick Söderlund und eine Gruppe alter Kollegen das in Stockholm ansässige Studio Embark gründeten, war die Idee, ein storybasiertes PvE-Spiel zu entwickeln, das von epischen Monsterkämpfen und einem nach den 70ern duftenden, flippigen Design durchtränkt ist. Arc Raiders hat sich seitdem von einem aufregenden Konzept zu einem der am meisten erwarteten großen Spiele von Gamereactor entwickelt, aber bevor wir die Chance haben, uns mit dieser Welt vertraut zu machen, hat Embark nun die Gelegenheit genutzt, The Finals zu veröffentlichen, das in vielerlei Hinsicht die Dinge vereint, die Battlefield zu einer der beliebtesten Spieleserien der Welt gemacht haben.

Der Aufbau ist einfach, zumindest auf dem Papier. Drei Teams mit jeweils drei Spielern nehmen an einer Art virtuellem Superfinale teil, bei dem es darum geht, Geld zu finden, zu stehlen und zu verwalten. Die Matches basieren auf der Capture the Flag-Idee, bei der man einen bestimmten Gegenstand lokalisiert, schnappt und an eine bestimmte Position trägt und sich dann gegenseitig verteidigen und angreifen muss. In The Finals dreht sich alles um virtuelles Geld in Form von glitzernden Goldmünzen und für alle Teams geht es darum, so viel Beute wie möglich zu ergattern und in einen Cashout-Automaten zu stecken. Das Team, das am Ende des Spiels das meiste Geld hat, gewinnt.

Eines der großen Gesprächsthemen während des Beta-Tests dieses Titels sowie der Veröffentlichung des fertigen Spiels ist die massive Echtzeit-Zerstörung. Embark ist zu der Idee zurückgekehrt, alles zerstören zu können, was man auf der Karte sieht, was ein Schlüsselaspekt vieler Battlefield-Spiele war. Wenn ein gegnerisches Team in einem Gebäude sitzt, ist es durchaus möglich, entweder die Wände zu durchbrechen oder das gesamte Gebäude in die Luft zu sprengen, je nach Zeit, Material und Prioritäten. Denn die Matches sind schnell, das Tempo ist gut und man muss mit allem, was passiert, Schritt halten. The Finals ist hochfliegend und explosiv wie nichts anderes in diesem Genre und ich habe mehrere Abende gebraucht, um die Spielmechanik überhaupt in den Griff zu bekommen. In der Lage zu sein, horizontale (und vertikale) Seilrutschen zu verwenden, den schützenden Schaumstoff zu verwenden, der ein wichtiger Bestandteil fast jedes Spiels ist, die sanfte Heilpeitsche, den Sprengstoff und alles dazwischen war für mich nicht selbstverständlich, sondern musste wirklich getragen werden. Ich möchte hier jedoch nicht versuchen, es wie etwas Negatives klingen zu lassen. Im Gegenteil. Ich schätze natürlich, dass Embark sein Möglichstes getan hat, um hier etwas Einzigartiges zu bieten, und auch wenn es möglich ist, Ähnlichkeiten mit Battlefield, Overwatch, Fortnite und Apex Legends unter anderem zu erkennen, ist The Finals sehr originell.

Hier gibt es drei verschiedene Charakterklassen, die mit "Light", "Medium" und "Heavy" beschriftet sind und je nachdem, wie du deinen Spielstil gestalten möchtest, wählst du natürlich einen Charakter, der am besten zu dir passt. Ich habe hauptsächlich als "Heavy" gespielt, weil ich nicht wirklich ein Bewegungsspieler bin und mir die Reflexe des jüngeren, lebhafteren Teils des ständig wachsenden Publikums von Embarks fehlen. Während der Beta-Phase haben mehr als 7,5 Millionen Spieler The Finals ausprobiert und nach dem, was ich damals sehen konnte, war die überwiegende Mehrheit sowohl zufrieden als auch beeindruckt, was jetzt nach der Einführung des fertigen Produkts bedeutet, dass es nie schwierig oder zeitaufwändig ist, ein Spiel zu finden, in das man einsteigen kann. Im Gegenteil, es ist blitzschnell und ich habe an meinen Abenden mit The Finals nur sehr wenige Serverprobleme erlebt.

Ich habe die Beta-Version (sowohl die geschlossene als auch die offene) viel gespielt und obwohl ich die "Heavy"-Klasse bevorzuge, fällt es jetzt, da The Finals den "Gold-Status" erreicht hat, auf, dass die Entwickler das Tempo etwas verlangsamt haben, was ich schade finde. The Finals fühlte sich in der Beta etwas schneller und reaktionsschneller an, während es jetzt etwas langsamer erscheint. Fortnite ist in letzter Zeit in Bezug auf "Bewegung" den gleichen Weg gegangen, während Call of Duty: Warzone sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt hat. Ich denke, die Idee von langsameren Bewegungen und langsamerem Tempo im Allgemeinen ist, um neuen Spielern besser gerecht zu werden und keine "Fähigkeitslücken" zu schaffen, wie es in Warzone (1) der Fall war, aber ich würde im Fall von The Finals wahrscheinlich das Gegenteil sagen. Aus diesem Grund hoffe ich aufrichtig, dass Embark das Tempo wieder etwas beschleunigt, damit es sich mehr wie in der Beta-Phase anfühlt. Ich hoffe auch, dass sie einen reinen Battle-Royale-Modus mit Platz für sagen wir 50 oder mehr Spieler hinzufügen. Objektbasierter Multiplayer wie "Cashout" oder traditionelleres "Capture the flag" kann definitiv Spaß machen, aber ich bevorzuge am Ende mehr Single-Track-Deathmatches, bei denen es meist nur ums Töten geht und nicht getötet werden.

Wenn es etwas gibt, für das Embark wirklich gelobt werden sollte, dann ist es die Art und Weise, wie die Zerstörung funktioniert und mit einer schönen Dynamik in den Kämpfen beiträgt, mit der weder Warzone, PUBG, Fortnite noch Apex Legends mithalten können. Wenn man bedenkt, dass z.B. Bad Company mittlerweile 15 Jahre alt geworden ist und bereits 2008 Echtzeit-Zerstörung in den Umgebungen eingedämmt hat, fühlt es sich ehrlich gesagt ziemlich komisch an, dass es kein offensichtlicher Bestandteil von Spielen wie Call of Duty: Warzone, PUBG oder Battlefield 2042 ist. Vor allem, nachdem man sich mit The Finals vertraut gemacht hat und festgestellt hat, wie extrem befriedigend es wirklich ist, den gesamten Westflügel des Gebäudes, in dem das gegnerische Team viel Geld sammelt, in die Luft zu jagen, es dadurch vollständig zu entblößen und sich vom Scharfschützenfeuer seiner Teamkameraden zu virtuellem Konfetti dezimieren zu lassen. Ich habe Spiele gesehen, in denen ganze Wolkenkratzer zerstört wurden, selbst wenn das Spiel eines der am besten aussehenden Spiele des Genres ist.

Embark arbeitet in der Unreal Engine 5 und hat The Finals in eine Ästhetik getaucht, die sich anfühlt, als wäre sie größtenteils von Mirror's Edge übernommen worden. Das hat natürlich viel mit dem Art-Team von Embark zu tun, zu dem auch die Dice-Veteranen Robert Sammelin und das Multitalent Andrew Svanberg Hamilton gehören, die beim Design brillante Arbeit geleistet haben. The Finals sieht wirklich wie ein eigenes Ding aus, ohne zu ausgefallen zu wirken, und dieser skandinavische Stil legt sich wie eine schöne Decke über die gesamte Produktion. Auch der Klang ist gut. Sehr gut. Der ehemalige Sound Director von Dice, Andreas Almström, leitet nun das Sound-Team bei Embark, was sich hier bemerkbar macht. The Finals hat diesen detaillierten, umfangreichen und bombastischen Sound, den Battlefield früher hatte, heute aber fehlt. Es fließt auch gut, egal ob ich es auf meinem Omen 45L oder meiner Playstation 5 spiele, und am Ende ist es einfach, The Finals zu mögen. Für ein völlig kostenloses Spiel ist dies absolut perfekt.

