The Final Shape bildet letztes Kapitel von Destiny 2

Bungie möchte den Handlungsbogen der "Saga vom Licht und Schatten" in Destiny 2 mit dem Kapitel "The Final Shape" abschließen, haben sie heute verraten. Das DLC wird im Anschluss an das Destiny-2-Add-On Lightfall veröffentlicht, das wiederum nach The Witch Queen erscheint - der nächsten Stufe des Live-Service-Shooters, die im Februar beginnt. Narrativ soll The Final Shape den Abschluss der Geschichte markieren, die sich seit zehn Jahren entwickelt. Bis auf den Namen kennen wir momentan keine Details.

Die unmittelbare Zukunft von Destiny 2 ist die "Season of the Lost", eine Art Prolog für The Witch Queen. In dieser Episode sollen Hüter die Rückkehr der Königin der Erwachten miterleben - Mara Sov -, die uns in der Vergangenheit dabei geholfen hat, ein Erwachen in der Träumenden Stadt auszulösen. Dadurch hat sie die Aufmerksamkeit eines weiteren Hive-Lords auf sich gezogen hat, der sich nun nach der Macht sehnt, die Mara besitzt.

Saison 15 wird den Startschuss für das Crossplay-Abenteuer in Destiny 2 markieren, ihr werdet also bald mit euren Freunden auf anderen Plattformen zusammenspielen können. Bungie hat uns zudem erklärt, dass sie im Dezember einen Dungeon zurückbringen, der an die ikonische Loot-Cave aus Destiny 1 erinnert. Gleichzeitig wird das Gjallarhorn zurückkehren, ein mächtiger Raketenwerfer, den viele Spieler aus dem Original kennen.