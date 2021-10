The Farm 51 lädt Käufer von World War 3 Ende November zur Closed Beta ein

HQ

The Farm 51 möchte Käufern und "Vorbestellern" von World War 3 am 25. November die neueste Version ihres Taktik-Shooters demonstrieren. Der Titel, der bereits 2018 im Early Access verfügbar war (bevor die Entwickler die Produktion neu starten mussten und die Spielversion offline nahmen), wird nächsten Monat in die Closed Beta übergehen. Diese soll bis zum Start der frei zugänglichen Open Beta im März 2022 andauern (zu diesem Zeitpunkt wird der Action-Titel für alle kostenlos spielbar sein). In der bevorstehenden Beta-Phase werdet ihr zwei Spielmodi auf vier Karten spielen können.

Wollt ihr euch das unfertige Spiel schon jetzt anschauen und The Farm 51 mit eurem Feedback bei der Entwicklung unterstützen, werdet ihr allerdings zur Kasse gebeten. Zugang zur Closed Beta erhaltet ihr nur, wenn ihr bereits für das Game bezahlt habt oder eines der Vorbestellungspakete kauft. Die kosten zwischen 13 und 260 Euro und sie gewähren euch je nach Sparschwein-Situation Premiumwährung, Anpassungsobjekte (Skins, Icons und Namensplaketten), sowie Zugang Inhalten, die noch nicht spezifiziert wurden. Alle weiteren Infos gibt es hier.