The Fantastic Four: First Steps wurde von Sam Raimis Spider-Man inspiriert

The Fantastic Four: First Steps ist nur noch etwas mehr als einen Monat entfernt, und der Hype um Marvels erste Familie, die es ins MCU schafft, ist stetig gewachsen, seit wir die erste Bekanntgabe der Besetzung des Films gesehen haben.

Es scheint, dass Marvel diese Chance nutzt, um das alte MCU-Feeling mit The Fantastic Four: First Steps wiederherzustellen, und sich von einigen anderen großartigen Filmen inspirieren ließ, um es zu bekommen. Stanley Kubricks 2001: Odyssee im Weltraum kommt Regisseur Matt Shakman und Produzent Tim Lewis in den Sinn, als sie mit Collider sprechen.

Ein anderer Produzent, Grant Curtis, hob ebenfalls hervor, wie Sam Raimis Spider-Man-Filme bei der Entwicklung von First Steps geholfen haben. "Eine der Schönheiten davon, die ich bei Matt Shakman sehe, ist, dass Sam immer zum Ausgangsmaterial zurückkehrte und sagte: 'Es gibt einen Grund, warum Peter Parker und Spider-Man so lange so beliebt waren'... Matt sah das immer auf die gleiche Weise. Es gibt einen Grund, warum dieses geistige Eigentum seit 60 Jahren beliebt ist. Lassen Sie es uns annehmen. Laufen wir nicht davor weg. Lasst uns unsere Drehbuchautoren herausfordern, die coolste Galactus-Geschichte zu erzählen", sagte er.

The Fantastic Four: First Steps wird sich für einen MCU-Film jedoch einzigartig anfühlen, da der Film zwar mit dem Rest der Franchise verbunden ist, aber in den 1960er Jahren spielt, was bedeutet, dass er ziemlich in seiner eigenen Zeitlinie gefangen ist, ohne die Einschränkungen anderer Marvel-Geschichten. Wir müssen sehen, ob eine Reise in die Vergangenheit einen Neuanfang für das MCU bieten kann.

The Fantastic Four: First Steps erscheint am 25. Juli.