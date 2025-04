The Fantastic Four: First Steps wird eine andere Version von Johnny Storm anbieten

HQ

Bevor er Captain America wurde, war Chris Evans Marvels Johnny Storm. Er spielte die Rolle nach den Erwartungen vieler Fans, indem er sich als großspuriges junges Mitglied des Teams verhielt, das Röcken hinterherjagte und nichts wirklich ernst nahm.

Joseph Quinn, der Johnny Storm im MCU-Film Fantastic Four spielen wird, möchte die Figur in eine andere Richtung führen. "Er ist ein Mann, der mit viel Draufgängertum führt, was manchmal ein Affront sein kann. Aber er ist auch lustig", sagte Quinn gegenüber Entertainment Weekly. "Ich und [Marvel Studios-Chef] Kevin [Feige] haben über frühere Versionen von ihm gesprochen und darüber, wo wir kulturell stehen. Er wurde als dieser frauenverachtende Typ gebrandmarkt, aber ist das heutzutage noch sexy? Ich glaube nicht."

"Diese Version von Johnny geht weniger kaltschnäuzig mit den Gefühlen anderer Menschen um, und hoffentlich gibt es ein Bewusstsein dafür, was dieses aufmerksamkeitsheischende Verhalten antreibt."

Matt Shakman, der Regisseur von The Fantastic Four: First Steps, erinnert uns daran, dass Johnny klug sein musste, um mit den anderen Mitgliedern des Teams auf dem Raumschiff zu sein, und obwohl er der kleine Bruder von Marvels erster Familie sein mag, wird er sich nicht immer so verhalten.

The Fantastic Four: First Steps erscheint am 25. Juli.