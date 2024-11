The Fantastic Four: First Steps hat die Dreharbeiten fast abgeschlossen

HQ

The Fantastic Four: First Steps ist fast umgebrochen. Zumindest geht das nach Joseph Quinn, der unseren neuen Johnny Storm spielen wird. Der Schauspieler bestätigte kürzlich, dass er noch ein paar Wochen zurückgehen muss, um die Produktion abzuschließen, dann ist er fertig.

Im Gespräch mit Variety auf dem roten Teppich zur Premiere von Gladiator 2 äußerte sich Quinn auch dazu, wie es ist, wieder mit Co-Star Pedro Pascal zusammenzuarbeiten. "Wir haben uns bei diesem Film gut angefreundet, also ist es einfach schön, in eine Situation zu geraten, in der man sich kennt", sagte er.

Der Produktionsabschluss sieben Monate vor der Premiere des neuen Fantastic Four-Films sollte hoffentlich genügend Zeit geben, um die notwendigen VFX hinzuzufügen. Mit vier Superhelden, die es zu covern gilt, haben die Künstler alle Hände voll zu tun, aber mit der Zeit können die Effekte hoffentlich die der letzten Marvel-Filme übertreffen.