The Fantastic Four: First Steps hat die Dreharbeiten abgeschlossen

Nun wurde berichtet, dass die Dreharbeiten zum kommenden The Fantastic Four: First Steps Film abgeschlossen sind und dass der Film nun in die Postproduktion eingetreten ist und auf dem Weg zu seinem Premierentermin im Sommer 2025 ist.

Dies wurde anscheinend in einem Wrap-Party-Foto bestätigt, das die Runde gemacht hat (danke, Maxblizz), was bedeutet, dass sich der volle Aufwand nun auf den Schnitt verlagert, um sicherzustellen, dass der Film hoffentlich in einem qualitativ hochwertigen Zustand ist, wenn er am 25. Juli 2025 in die Kinos kommt.

Was die Frage betrifft, worum es in dem Film geht, so wurde kürzlich die vollständige Zusammenfassung veröffentlicht, in der es heißt:

"Vor der lebendigen Kulisse einer von den 1960er Jahren inspirierten, retro-futuristischen Welt stellt "The Fantastic Four: First Steps " Marvel's First Family vor - Reed Richards/Mister Fantastic, Sue Storm/Invisible Woman, Johnny Storm/Human Torch und Ben Grimm/The Thing, die sich ihrer bisher größten Herausforderung stellen. Sie sind gezwungen, ihre Rolle als Helden mit der Stärke ihrer Familienbande in Einklang zu bringen, und müssen die Erde gegen einen gefräßigen Weltraumgott namens Galactus (Ralph Ineson) und seinen rätselhaften Herold Silver Surfer (Julia Garner) verteidigen. Und als ob Galactus' Plan, den gesamten Planeten und alle darauf zu verschlingen, nicht schon schlimm genug wäre, wird es plötzlich sehr persönlich."

Freust du dich schon darauf, dass die First Family von Marvel ihr Debüt in der Marvel Cinematic Universe gibt?