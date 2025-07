The Fantastic Four: First Steps eröffnet weltweit bei 218 Millionen US-Dollar, Superman überschreitet 500 Millionen US-Dollar

HQ

Kehrt das Zeitalter der Superheldenfilme zurück? Nun, zumindest scheint es, dass die Kinokassen sowohl The Fantastic Four: First Steps als auch Superman freundlich behandeln. Während die Fantastic Four ihre ersten Schritte in die Kinos machen, haben die Fans den neuesten MCU-Streifen mit offenen Armen und frischen Perspektiven behandelt.

Und so hat der Film 218 Millionen Dollar an den Kinokassen eingespielt (via BoxOfficeMojo) bei einem Produktionsbudget von 200 Millionen Dollar. Das ist sicherlich kein schlechter Start, und auch wenn die erste Familie von Marvel ihr Budget vielleicht nicht an einem Wochenende wieder hereinholen wird, wird es wahrscheinlich im Laufe der Wochenenden deutlich steigen.

Der andere große Superheldenfilm, der gerade herauskommt, ist der Beweis dafür. Nachdem er an den Kinokassen mit über 220 Millionen US-Dollar eröffnet hatte, ist er nun über die 500-Millionen-Dollar-Marke gestiegen und hat damit die angeblichen internen Ziele von Warner Bros. erreicht.

An den Kinokassen ist Jurassic World: Rebirth mit einem weltweiten Gesamtumsatz von 718 Millionen US-Dollar weiterhin erfolgreich, während die Formel 1 ebenfalls die Marke von 500 Millionen US-Dollar überschritten hat. Die Dominanz von Lilo & Stitch könnte in diesem Jahr anderen Kinderfilmen irreparablen Schaden zugefügt haben, denn der neue Schlümpfe-Film hat an den Kinokassen nur 69 Millionen Dollar eingespielt.