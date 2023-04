The Family Stallone bekommt einen offiziellen Trailer

Es ist schon länger bekannt, dass der Action-Megastar Sylvester Stallone (Rocky, Rambo, Cobra, Demolition Man und viele mehr) an einer neuen Reality-Show namens The Family Stallone arbeitet. Und es ist so ziemlich das, was man glauben könnte, außer dass es so aussieht, als würde es auch viele Überraschungen geben, wenn wir Sly und seiner Familie folgen können.

Es feiert am 17. Mai auf Paramount+/SkyShowtime Premiere und wird wie folgt beschrieben:

"Nachdem er einige der legendärsten Charaktere der Filmgeschichte gespielt hat, ist der dreifache Oscar-Nominierte Sylvester Stallone bereit, Kameras Zugang zu dem zu geben, was er als die größte Rolle seines Lebens bezeichnen würde: Vater."

Seht euch unten den offiziellen Trailer an. Sieht es aus wie etwas, das Sie sehen werden?