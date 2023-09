The Fall of the House of Usher verspricht blutrünstigen Nervenkitzel

Es wäre keine gruselige Saison ohne eine von Mike Flanagan geschaffene Horrorserie, die auf Netflix erscheint, und zum Glück für 2023 bekommen wir genau das wieder. In diesem Jahr ist die Serie unter dem Namen The Fall of the House of Usher bekannt, wobei es sich um eine Ausstellung handelt, die auf den Werken von Edgar Allan Poe basiert.

Die Handlung hinter der Serie sieht einen Haufen reicher, aber skrupelloser Geschwister, die mit dem Überleben beauftragt werden, als eine mysteriöse Frau aus ihrer Vergangenheit zurückkehrt und beginnt, sich zu rächen, indem sie sie einen nach dem anderen tötet.

Wie zu erwarten, scheint diese Show beunruhigend und aufregend zu sein und wird hoffentlich nur als eine von vielen verrückten Neuzugängen dienen, die im Laufe des Monats Oktober auf Netflix erscheinen.

Seht euch unten den Trailer zu The Fall of the House of Usher an, bevor die Serie am 12. Oktober 2023 startet.