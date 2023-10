The Fall of the House of Usher hat Mühe, mit Beckham in seiner Debütwoche auf Netflix mitzuhalten

HQ

Netflix hat die Ansichten für seine letzte Woche enthüllt, und obwohl The Fall of the House of Usher die große Premiere der Woche ist, hat die TV-Serie von Mike Flanagan es nicht geschafft, den jüngsten Giganten der Dokumentation über David Beckham zu besiegen.

The Fall of the House of Usher hat es geschafft, knapp 52 Millionen Stunden und 6,3 Millionen Aufrufe insgesamt zu erzielen, was es hinter Beckham bringt, das in seiner zweiten Woche weitere 54,9 Millionen Stunden und 11,6 Millionen Gesamtaufrufe erzielte.

Der Rest der TV-Charts zeigt, dass Sex Education in seiner vierten Woche auf dem Streamer immer noch stark abschneidet, wobei One Piece auch sieben Wochen später weiterhin gut abschneidet, mit diesen beiden Shows auf den Plätzen drei und sechs in der Tabelle.

Laut Filmen hält Reptile die dritte Woche in Folge den Spitzenplatz, während Fair Play erneut den zweiten Platz belegt.