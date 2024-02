The Fall Guy scheint alles zu haben, was man sich von einem Film wünschen kann

HQ

The Fall Guy kommt am 3. Mai auf uns zu, aber während des Super Bowls gestern/heute früh wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der uns einen kurzen Blick auf alles gibt, was wir in dem Actionfilm erwarten können.

Ryan Gosling spielt einen Stuntman, der in eine Hollywood-Verschwörung verwickelt wird. Er muss einen vermissten Filmstar aufspüren und versuchen, die Liebe seines Lebens zurückzugewinnen. Es ist wirklich alles typisches Actionfilm-Zeug, und wir können uns nicht vorstellen, dass wir in den kommenden Jahren über The Fall Guy reden werden.

Aber zumindest sieht es so aus, als würde es ein paar unterhaltsame Stunden im Kino bieten. Schaut euch den Trailer unten an und lasst uns wissen, was ihr davon haltet: