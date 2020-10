The Falconeer verzaubert euch mit denkwürdigen Anblicken in neuem Trailer

Der Schöpfer Tomas Sala und der Verleger Wired Productions haben zum Ende der Woche neue Luftaufnahmen von The Falconeer mit uns geteilt. Das Projekt wird am 10. November auf der Xbox (One/Series), sowie auf dem PC veröffentlicht und es bietet ein luftiges Abenteuer mit Fokus auf Flugzeuggefechten in schwindelerregender Höhe. Was bei diesem Werk vor allem heraussticht, sind malerische Ausblicke auf die majestätische Natur, die wir vom Rücken eines Flugvogels aus genießen.

Die allgemeine Dynamik hinter dem Spiel wurde diese Woche in einem Video etwas eingehender erklärt. Die Spielwelt von The Falconeer besteht aus vereinzelten Inseln, die alle ihre eigenen Geheimnisse beherbergen, heißt es im neuen Trailer. Die Spieler werden mit gigantischen Kriegsvögeln für drei rivalisierende Fraktionen in die Schlacht ziehen, sie können die Ursee allerdings auch selbstständig erkunden. Einige besonders gut versteckte Orte lassen sich wohl nur mit riskanten Flugmanövern erreichen: