The Falconeer soll 2020 auf dem PC abheben

Das luftige Actionspiel The Falconeer wurde diese Woche von einem Solo-Entwickler namens Tomas Sala angekündigt. Der Titel lässt uns in einer weiten Spielwelt gegen andere Flugobjekte antreten und überzeugt auf dem ersten Blick mit seinem einprägsamen visuellen Stil. In der initialen Vorstellung ist die Rede von einem gewaltigen Ursee, über dem die Spieler mit ihren schwer bewaffneten Flugtieren gegeneinander kämpfen. Es soll zahlreiche Geheimnisse und rivalisierende Fraktionen geben, außerdem ist immer wieder die Rede von Erkundung, von "epischen Landschaften und verborgenen Geschichten", so Sala. Publisher Wired Productions hilft dem Entwickler bei der Produktion und der Vermarktung, The Falconeer soll irgendwann im nächsten Jahr auf dem PC erscheinen.

You watching Werben