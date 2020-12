The Falconeer: Mit The Kraken taucht ihr nach Schätzen und Gefahren

You're watching Werben

Anfang des Jahres haben wir mit dem Entwickler Tomas Sala über The Falconeer gesprochen und dabei wurde klar, dass der Solo-Entwickler große Ambitionen an den Tag legt. Als das fertige Game letzten Monat erschien, hatte sich das Spielgeschehen zwar mächtig weiterentwickelt, es mangelte dem Titel aber nach wie vor an Abwechslung (unsere Kritik findet ihr hier). Sala hat glücklicherweise noch viele weitere Ideen für das Spiel und die will er 2021 ins Spiel implementieren, schrieb er uns gestern Abend in einer Pressemitteilung. Grund dafür ist die Veröffentlichung eines ersten kleinen Content-Updates, das als Appetitanreger dient.

Mit "The Kraken" bekommen wir mehr zu tun, da es in Ursee zwei neue Beschäftigungen gibt. Eine Kartografiegilde schickt uns über die Weltkarte, um unentdeckte Orte zu dokumentieren, während das Unternehmen Batis mutige Taucher sucht, die unter Wasser nach Wracks Ausschau halten. Ihr könnt dort unten allerhand Schätze finden, allerdings auch Dinge zum Vorschein bringen, die ihr lieber hättet schlafen lassen sollen (der Titel des Updates verrät eigentlich alles).

Gleichzeitig beschäftigte sich Tomas Sala mit dem Feedback, das ihn im Zuge der Veröffentlichung erreicht hat. Darauf basierend sind allgemeine Verbesserungen an der Gegner-KI vorgenommen worden, die im Kampf nun bestenfalls etwas agiler ist und weniger starr vorgeht. Um den Überblick zu wahren, gibt es nun eine zusätzliche Kameraeinstellung, die euch auf Feinde außerhalb des Bildschirms hinweist. Um den Einstieg ins Spiel zu erleichtern, wurde der Tutorial-Bereich zudem etwas ausgeweitet. All das steht ab sofort zum Download bereit.