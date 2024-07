The Falconeer ist der kostenlose Titel dieser Woche im Epic Games Store

HQ

Gestern war der Unabhängigkeitstag in den USA vorbei und es scheint, dass der Epic Games Store beschlossen hat, dass es der perfekte Zeitpunkt ist, The Falconeer kostenlos auf seiner Plattform zu veröffentlichen.

Auch wenn du in The Falconeer vielleicht nicht auf einem Weißkopfseeadler reitest, bekommst du doch einen großen Vogel, um die verschiedenen Kampagnen des Spiels zu durchqueren, und eine große Waffe, mit der du deine Feinde abschießen kannst. Es ist ein Einzelspieler-Abenteuer, das von einem Solo-Entwickler im Jahr 2020 entwickelt wurde, und es hat uns in unserem Test sehr gut gefallen.

Wie bei den meisten kostenlosen Spielen im Epic Games Store haben Sie eine Woche Zeit, um The Falconeer zu beanspruchen, wenn es also nach Ihrer Art von Titel klingt, können Sie es hier holen.