The Falconeer hebt am 10. November mit Xbox Series ab

Microsoft hat bestätigt, dass die Xbox-Series-Konsolen beide am 10. November veröffentlicht werden und das setzt eine Lawine an Spiele-News in Bewegung. Viele Entwickler wollen ihre Spiele pünktlich zum Verkaufsstart auf den Next-Gen-Konsolen sehen, dazu gehört auch das neue Projekt vom Solo-Entwickler Tomas Sala. Publisher Wired Productions hat deshalb bekanntgegeben, dass das Luftkampf-Actionspiel The Falconeer, das intensive Gefechte mit fliegenden Einheiten und einer wunderschönen, offenen Welt verbindet, ebenfalls am 10. November erscheint.

Das Spiel wird für PC, Xbox One und Xbox Series erscheinen und auf der leistungsstarken Series X mit 4K und 60fps laufen. Das Käuferversprechen Smart Delivery gilt laut dem Team auch, Xbox-One-Käufer dürfen den Titel also auch auf der Xbox Series spielen. Wenn ihr mehr über The Falconeer erfahren wollt, empfehlen wir euch unsere Vorschau zum Spiel.