The Fabulous Fear Machine handelt davon, dass "es einfacher denn je ist, Menschen mit Informationen zu kontrollieren"

Wir haben Fictioramas dystopische Geschichten bei Gamereactor schon immer geliebt, aber dieses Mal sieht es so aus, als würden sie ihrer traditionellen Point-and-Click-Formel mit Pulp-Horror RTS The Fabulous Fear Machine ein paar Gameplay-Wendungen hinzufügen.

Das Studio wurde letztes Jahr 10 Jahre alt und in der ersten Hälfte des Videointerviews unten sprachen wir mit Luis Oliván über die gelernten Lektionen und über vergangene und zukünftige Spiele, wie das gute 'ol Dead Synchronicity: Tomorrow Comes Today und das bevorstehende Do Not Feed the Monkeys 2099, aber die zweite Hälfte dreht sich alles um dieses andere Spiel, das die Spieler in die Rolle des "Meisters der Maschine" versetzt. Ein Retro-Comic-Stil der 50er Jahre.

"Es ist ein narratives Spiel, das viele verschiedene Mechaniken beinhaltet", erklärt der Mitbegründer von Fictiorama. "Aber das Hauptthema des Spiels ist Angst und wie Angst genutzt werden kann, um Menschen zu kontrollieren, besonders nicht nur im Kleinen, sondern im Großen. "Wie das Establishment Angst benutzt, um Menschen dazu zu bringen, sich so zu verhalten, wie sie es wollen", also ist der Kern des Spiels, dass, sobald eine Gesellschaft genug Angst hat, sie leichter zu kontrollieren ist. Und schließlich werden sie das machen, was die Mächtigen von ihnen wollen."

"Das ist heute etwas wirklich Relevantes", fährt er fort, "es ist passiert, besonders jetzt, wo Informationen so schnell verbreitet werden; Etwas passiert in Bilbao und jemand in Japan weiß davon wie zwei Minuten später. Und egal, ob diese Nachrichten echt sind oder nicht. Tatsächlich beschäftigt sich das Spiel auch mit diesen viralen Hoaxes. Dinge, die vielleicht nicht wahr sind, aber dann verbreiten sie sich wie Feuer und das ist gefährlich, ich meine, es ist großartig, dass die Welt in dieser Hinsicht so klein geworden ist, jeder weiß alles über alles, aber das ist auch gefährlich, weil es einfacher denn je ist, Menschen mit Informationen zu kontrollieren, besonders wenn es sich um virale Falschmeldungen handelt, die sehr gefährlich sind. Wir befinden uns also in einem Moment, in dem zwei oder drei mächtige Leute zusammenkommen, von denen einer viel Geld hat, ein anderer Medien oder soziale Netzwerke kontrolliert oder was auch immer, sie können mit Menschen machen, was sie wollen. Und wir haben wirklich Angst davor, wir sind wirklich besorgt darüber, und deshalb haben wir uns für ein Spiel wie dieses entschieden."

Im Interview beschreibt Luis auch, wie das Spiel Karten und Strategie auf einem Brett mit einem narrativen Ansatz kombiniert. Wenn Do Not Feed the Monkeys 2099 am 9. März dieses Jahres erscheint, wird The Fabulous Fear Machine "wahrscheinlich nach" den Affen kommen.