The Expendables Saga wird mit 'weiblich getriebener Expansion' expandiert, die als die Expendabelles gilt

Die Expendables werden bald zurückkehren, aber nicht auf die Weise, wie Sie es erwarten würden. Nach vier Kapiteln, in denen Sylvester Stallone am Steuer sitzt und an der Seite von Jason Statham mitspielt, der die Hauptrolle des von der Kritiker kritisierten Expend4bles übernahm, wird die Saga bald mit einem Projekt, das Jahre zuvor erforscht wurde, weiter wachsen.

Nach der Premiere des ersten Films gab es Versuche, eine von Frauen geführte Alternative zu schaffen, die jedoch auf Eis gelegt wurde, da die Schöpfer den Grund für ein reines Frauenteam erzählerisch nicht ganz verstehen konnten – aber offensichtlich haben sie eine Lösung gefunden, da das Projekt wieder in Entwicklung ist.

Laut The Hollywood Reporter ist ein Film namens Expendabelles in Planung und wird eine Ursprungsgeschichte sein, die "Ende der 1990er Jahre während der Hochphase der Y2K-Ära Spannungen und geopolitischer Unsicherheit" spielt. Es wird gesagt, es handele sich um ein "neu interpretiertes Projekt", das auf der ursprünglichen Idee basiert, und laut den Verantwortlichen des Films, Es wird ein "stilisiertes, actiongetriebenes filmisches Ereignis bieten, das darauf ausgelegt ist, die Mythologie der Reihe zu erweitern und dabei fest auf eigenen Beinen zu stehen."

Expendabelles wird von Eclectic mit Unterstützung von Lionsgate produziert, und abgesehen davon, dass wir einige verschiedene Produzenten und Führungskräfte genannt haben, warten wir auf mehr über die Besetzung und darüber, wer das Projekt kreativ hinter der Kamera leiten wird.