The Expanse: Osiris Reborn zeigt Begleiter, die mit der Besatzung der Normandy konkurrieren könnten

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Mit The Expanse: Osiris Reborn springt Owlcat Games von seinen isometrischen, Top-down-RPG-Traditionen zu einem Third-Person-Sci-Fi-RPG-Shooter. Sobald man es sieht, fällt es leicht, Vergleiche mit Mass Effect zu ziehen, und Owlcat weiß das. Das bedeutet, dass der Druck, unvergessliche Begleiter zu finden, groß ist.

Wie PC Gamer in seinem Artikel über viele Begleiter des Spiels anmerkt, verlassen sich diese Charaktere viel mehr auf markante Persönlichkeiten als auf coole Alien-Gesichter und -Merkmale. Das ist das Setting von The Expanse für dich. Von kräftigen Soldaten und erfahrenen Infiltratoren bis hin zu einem eineiigen Zwilling deines eigenen Spielcharakters gibt es immer noch eine große Vielfalt unter den Menschen, die du auf deine Abenteuer mitnimmst.

Die Begleiter sind jedoch mehr als nur Dekorationen auf deinem Schiff und haben ihre eigenen Nebenquests, in denen du tiefer in ihre Charaktere und die Geheimnisse eintauchst, die sie in sich tragen. Abgesehen von intensiven Gesprächen auf dem Beobachtungsdeck haben diese Charaktere auch ihre eigenen einzigartigen Rollen im Kampf und nutzen spezielle Fähigkeiten, sogenannte Exploits, um auch auf dem Schlachtfeld ihre Fähigkeiten zu zeigen.

Owlcat Games/ PC Gamer

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