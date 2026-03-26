The Expanse: Osiris Reborn sieht riesig aus, aber es fehlt immer noch ein Startdatum

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Owlcat Games neckt uns weiterhin mit The Expanse: Osiris Reborn und während der heutigen Partner-Vorschau bekamen wir noch mehr Einblicke in das bevorstehende Abenteuer. Wie zuvor gibt es leider kein konkretes Veröffentlichungsdatum, auf das man sich freuen kann, aber das Studio hat bestätigt, dass das Spiel eine kostenpflichtige Beta bieten wird.

Osiris Reborn wird Owlcats bisher ambitioniertestes Projekt sein, ein klarer Schritt nach oben gegenüber den bisherigen isometrischen RPGs und vergleichbar mit Mass Effect in Bezug auf Größe und Komplexität. Komplett mit Begleitern, Dialogbäumen und Hardcore-Sci-Fi. Das Spiel spielt im selben Universum wie die gleichnamige TV-Serie und wirft uns in ein Universum voller Konflikte und Spannung, wenn es im Frühling nächsten Jahres erscheint.

Wird es BioWares alte Klassiker gut mithalten können? Nur die Zeit wird es zeigen. Sieh dir unten den neuen Trailer an.

Freust du dich auf The Expanse: Osiris Reborn ?