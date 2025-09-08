The Expanse: Osiris Reborn ist "ungefähr so lang wie Clair Obscur: Expedition 33"

HQ

Während Mass Effect uns wahrscheinlich bis 2029 auf seine Rückkehr warten lassen wird, haben wir mit Exodus und The Expanse: Osiris Reborn zwei kommende Sci-Fi-Action-RPGs, auf die wir uns freuen können. Letzteres trägt seine Mass Effect-Inspiration auf der Zunge, aber Owlcat Games verglich es auch mit einer anderen Art von RPG, wenn es um die Spielzeit geht.

Im Gespräch mit Wccftech verriet Game Design Director Leonid Rastorguev, dass die Länge des RPGs "ungefähr so lang wie Clair Obscur: Expedition 33" sein wird. Das bedeutet etwa 20-30 Stunden an direkten Story-Inhalten, aber noch viel mehr, wenn die Spieler bereit sind, sich mit allen verfügbaren Nebengeschichten auseinanderzusetzen.

Es sieht nicht so aus, als ob viel anderes von Clair Obscur: Expedition 33 The Expanse: Osiris Reborn inspiriert hat, denn Mass Effect scheint die Hauptattraktion für Inspiration zu sein. Im weiteren Verlauf des Interviews sehen wir, wie Rastorguev darüber spricht, wie Gefährten ähnlich wie in Mass Effect gestaltet werden. Insbesondere sprachen er und Game Design Producer Yuliya Chernenko über die Selbstmordmission aus Mass Effect 2 und darüber, wie sie diesen Denkprozess auf alle Missionen anwenden können.

"Darin wollen wir uns von den anderen Spielen des gleichen Genres unterscheiden, denn selbst wenn man zwei Begleiter mitnimmt, sitzen die anderen nicht nur untätig auf dem Schiff. Sie versuchen, nützlich zu sein. Sie kontaktieren Sie über Funk, um Ihnen Ratschläge zu geben. Sie können sogar an einem bestimmten Ort in der Mission auftauchen oder eine bestimmte Rolle in der Mission spielen. Man muss ihnen diese Rolle zuweisen, damit sie während der Mission andere Dinge zu tun haben", sagte Rastorguev.

The Expanse: Osiris Reborn befindet sich in der Entwicklung für PC, Xbox Series X/S und PS5.