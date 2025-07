Entwickler von The Expanse: Osiris Reborn freuen sich über Mass Effect-Vergleiche

HQ

Als einer der meistbeschäftigten RPG-Entwickler hat Owlcat Games derzeit viel um die Ohren. Abgesehen von der Erkundung neuer Bereiche des Warhammer 40.000-Universums ist das wohl aufregendste Projekt, das der Entwickler auf die Beine gestellt hat, das neue Third-Person-RPG, das im The Expanse-Universum angesiedelt ist.

Seit der Enthüllung von The Expanse: Osiris Reborn kommen die Mass Effect-Vergleiche schnell und heiß, und Owlcat scheint das überhaupt nicht zu stören. In einem kürzlichen Interview mit Polygon sagte Alexander Mishulin, Creative Director von Osiris Reborn, Folgendes:

"Zunächst einmal [fühlen wir uns durch die Vergleiche] demütig. Mass Effect ist eine große Inspiration für uns, weil es ein ikonisches Spiel für die Xbox 360-Generation ist und viele Mitglieder des [Owlcat]-Teams es in ihrer Jugend gespielt haben. Wir lassen uns davon inspirieren. Einige Leute steigen in die Spielebranche ein, weil sie [Mass Effect] gesehen haben und inspiriert wurden und für sich selbst beschlossen haben, dass sie etwas Ähnliches machen oder einfach nur Spiele machen wollen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Es wäre also unmöglich zu leugnen, dass Mass Effect einen großen Einfluss auf uns als Spieleentwickler hatte."

Wir sollten es jedoch nicht als direkten Klon der Mass Effect-Spiele betrachten, obwohl es sich um ein Sci-Fi-RPG handelt. "Auf der anderen Seite ist es ein Spiel von Owlcat Games und es unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht [von Mass Effect]", sagte Mishulin. "Zunächst einmal machen wir unsere Geschichte ein bisschen anders. Wir treffen mehr Entscheidungen und Konsequenzen, und wir wollen sicherstellen, dass dieses Spiel immer noch viele von ihnen mit viel Handlungsspielraum ausstattet."

Wenn man bedenkt, dass das erste Mass Effect vor fast 20 Jahren herauskam, ist es wahrscheinlich an der Zeit, die Formel zu erneuern. Mishulin erklärte auch, dass die Herkunft der Charaktere viel wichtiger sein wird, und sagte, dass man je nachdem, welchen Charakter man zu Beginn des Spiels erstellt, auf verschiedenen Planeten mit einer einladenden oder unfreundlichen Umgebung konfrontiert werden kann.