The Expanse: Osiris Reborn besetzt männlichen Protagonisten nach Feedback der Spieler neu

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Es gibt keine Möglichkeit, einen Job verloren zu haben, so wie zu hören, dass er von Mitgliedern der Steam Community entschieden wurde, oder? Das gilt für die Stimme des männlichen Protagonisten und den Zwilling J der weiblichen Protagonistin in The Expanse: Osiris Reborn. Owlcat Games, der Entwickler des Spiels, entschied, dass es Zeit sei, sich zu trennen und einen neuen Synchronsprecher für die Rolle zu finden, basierend auf dem Feedback der Spieler.

Dieses Feedback kommt im Rahmen der geschlossenen Beta des Spiels, die es den Spielern ermöglichte, einige der Angebote des Sci-Fi-RPGs zu erleben. Es ist grundsätzlich nichts falsch daran, dass die weibliche Protagonistin in einem Spiel wie The Expanse: Osiris Reborn einfach besser klingt. Manche Leute bevorzugen schließlich Jennifer Hales Darstellung gegenüber Mark Meer in den Mass Effect-Spielen. Es scheint jedoch, dass Owlcat anerkannt hat, dass dies nicht nur eine Präferenz, sondern eine Schwäche auf der Leistungsseite war.

"Während der Synchronsprecher des männlichen Protagonisten und J viel gute Arbeit geleistet haben, wirkten sie weniger ausdrucksstark, als wir es wollten. Deshalb ändern wir die Stimmen des männlichen Protagonisten und J", lautet die Antwort auf das Feedback auf Steam.

Das ist nicht die einzige Arbeit, die Owlcat zwischen jetzt und der vollständigen Veröffentlichung des Spiels investiert. Weitere Animationen für Gesichts- und Körperbewegungen werden erstellt, sodass die Charaktere lebendiger wirken. Außerdem wird es eine komplette Überarbeitung des "Ask"-Systems, neue Kampfrufe, eine Änderung des narrativen Tons und der Konsistenz sowie ein überarbeitetes Deckungssystem geben. Wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum für The Expanse: Osiris Reborn, daher ist es möglich, dass dieses Werk Owlcats Pläne verzögert, aber ohne ein festes Datum ist der Entwickler in Zukunft frei, mit beliebigen Fenstern zu spielen.