The Expanse: A Telltale Series' Story-Trailer verspricht Drama

Wir sind bereits im Juni, und ich habe Neuigkeiten für Sie, falls Sie dachten, dass das Jahr 2023 bereits einige hochkarätige Spiele geliefert hat. Dieser Monat ist gefüllt mit sehr vielversprechenden Spielen wie Street Fighter 6, Diablo IV und Final Fantasy XVI, daher ist es verständlich, dass einige Titel es um jeden Preis vermieden haben, diesen Sommer auf den Markt zu kommen. Das neue Telltale Games hat jedoch keine Angst vor Konkurrenz, da die erste Episode von The Expanse: A Telltale Series am 27. Juli veröffentlicht wird. Ich kann diese Zuversicht verstehen, nachdem ich den heutigen neuen Story-Trailer gesehen habe, denn es sieht so aus, als stünden wir vor einer dramatischen Geschichte, in der unsere Entscheidungen manchmal schwerwiegende Konsequenzen haben.