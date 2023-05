The Expanse: A Telltale Series startet im Juli

HQ

Telltale hat offiziell angekündigt, dass sein neuester erzählerischer Titel, The Expanse: A Telltale Series, diesen Sommer auf den Markt kommen wird. Das Spiel beginnt mit seiner ersten Episode, die am 27. Juli auf PC-, PlayStation- und Xbox-Konsolen debütieren soll.

Sobald diese Episode eingetroffen ist, wird Telltale die verbleibenden vier Episoden alle zwei Wochen veröffentlichen, was bedeutet, dass es acht Wochen dauern wird, bis die vollständige Geschichte veröffentlicht wurde.

Jeder, der das Spiel vorbestellen möchte, kann dies ebenfalls ab dem 1. Juni 2023 tun, wobei alle Vorbesteller 24 Stunden Vorabzugang für das Spiel erhalten, und diejenigen, die sich das größere Deluxe Edition schnappen, haben auch Anspruch auf DLCs, die zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Was die Geschichte dieses Titels betrifft, lautet die Inhaltsangabe wie folgt: "Die Spieler übernehmen die Rolle

von Camina Drummer (gespielt von der Schauspielerin Cara Gee sowohl im Spiel als auch in der TV-Serie), dem XO eines

Eine Plünderer-Crew auf der Suche nach einem mysteriösen Schatz am Rande des Gürtels. Als Schlagzeuger,

Die Spieler müssen sich mit einer Mischung aus mächtigen Persönlichkeiten auseinandersetzen, sich einer blutigen Meuterei stellen, erkunden

Orte jenseits des Gürtels und vor allem schwierige Entscheidungen treffen, die über das Schicksal der

Artemis-Crew. Durchkämmen Sie Schiffswracks, verwenden Sie Mag-Stiefel, um an Wänden und Decken zu laufen, und verwenden Sie Zero-G

Triebwerke, um durch Schiffsabschnitte und die offene Weite des Weltraums in den größten und größten

immersive Erkundung aller bisherigen Telltale-Spiele."