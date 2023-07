The Exorcist: Believer mit einem schaurigen ersten Trailer gezeigt

Ich hoffe, Sie haben Ersatzunterwäsche, denn The Exorcist, was viele für einen der gruseligsten Filme der Welt halten, bereitet sich auf ein großes Comeback in den Händen von David Gordon Green vor. Fünfzig Jahre sind vergangen, seit wir Pazuzu zum ersten Mal kennengelernt haben, und jetzt scheint die Kreatur zurück zu sein, bereit, einer weiteren ahnungslosen Familie Schmerzen zuzufügen.

Denn als zwei junge Mädchen im Wald verschwinden und als etwas ganz anderes zurückkehren, ist es Ellen Burstyn, die erneut gerufen wird, um gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen, wobei sie ihre Erfahrungen aus dem Fall ihrer eigenen Tochter nutzt. Kurz gesagt, es ist Horror der alten Schule und Sie können sich den überraschend atmosphärischen Trailer unten ansehen.

The Exorcist: Believer erscheint am 13. Oktober 2023.

