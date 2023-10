The Exorcist: Believer in zwei Wochen eine digitale Premiere zu bekommen

HQ

Los geht es. Nicht einmal drei Wochen nach dem Kinodebüt des neuen Films The Exorcist wurde nun bekannt gegeben, dass David Gordon Greens Horrorfilm am 24. Oktober auf digitalen Plattformen veröffentlicht wird. Also pünktlich zu Halloween, also knapp 17 Tage nach der Kinopremiere.

Wir wissen, dass es für Universal teuer war, die Rechte an The Exorcist zu erwerben, und Believer hat am Eröffnungswochenende nicht gerade überzeugt. Weder in Bezug auf die Bewertungen der Kritiker noch auf die Einnahmen, und vor allem nicht in Anbetracht des Geldes, das das Studio für die Anschaffung und Herstellung ausgegeben hat. Tragen diese Faktoren dazu bei, dass der Film früher als geplant veröffentlicht wird? Vielleicht.

So oder so, es ist ein Spaß für alle, die es nicht ins Kino schaffen und Filme lieber zu Hause auf der Couch genießen möchten.

Wirst du Believer im Kino sehen oder würdest du lieber auf die digitale Veröffentlichung in zwei Wochen warten?