The Exorcist: Believer, Blood and Honey und Expendables 4 führen die diesjährigen Razzie-Nominierungen an

Bald ist es wieder soweit, dass die Oscars eine Party schmeißen. Aber neben all dem Glanz und Glamour, der damit einhergeht, haben wir auch The Razzies, die weniger begehrten Auszeichnungen, die an die größten Blindgänger des Jahres vergeben werden - etwas, wovon das Jahr 2023 voll war.

Wir finden auch (wenig überraschend) den überteuerten Truthahn-Horror The Exorcist Believer, Winnie the Pooh: Blood and Honey zusammen mit Shazam: Fury of the Gods und Meg 2: The Trench.

Eine Ansammlung großer Peinlichkeiten, die uns fragen lassen, was zum Teufel Hollywood tut. Sie können sich die vollständige Liste unten ansehen:

SCHLECHTESTES BILD

Der Exorzist: Gläubiger

Expend4bles

Meg 2: Der Schützengraben

Shazam! Zorn der Götter

Winnie Puuh: Blut und Honig (Moment, sollte das nicht "Honig" geschrieben werden?)

SCHLECHTESTER SCHAUSPIELER

Russell Crowe / Der Exorzist des Papstes

Vin Diesel / Fast X

Chris Evans / Geghostet

Jason Statham / Meg 2: Der Schützengraben

Jon Voight / Barmherzigkeit

SCHLECHTESTE SCHAUSPIELERIN

Ana de Armas / Geghostet

Megan Fox / Johnny & Clyde

Salma Hayek / Magic Mike's Last Dance

Jennifer Lopez / Die Mutter

Dame Helen Mirren / Shazam! Zorn der Götter

SCHLECHTESTE NEBENDARSTELLERIN

Kim Cattrall / Über meinen Vater

Megan Fox / Expend4bles

Bai Ling / Johnny & Clyde

Lucy Liu / Shazam! Zorn der Götter

Mary Stuart Masterson / Fünf Nächte bei Freddy's

SCHLECHTESTER NEBENDARSTELLER

Michael Douglas / Ant Man & The Wasp: Quantumania

Mel Gibson / Vertraulicher Informant

Bill Murray / Ant Man & The Wasp: Quantumania

Franco Nero (als "Der Papst") / Der Exorzist des Papstes

Sylvester Stallone / Expend4ables

SCHLECHTESTES BILDSCHIRMPAAR

2 beliebige "Erbarmungslose Söldner" / Expend4bles

Alle 2 geldgierigen Investoren, die für die 400 Millionen Dollar für die Remake-Rechte an Der Exorzist gespendet haben

Ana de Armas & Chris Evans (die Screen Chemistry verpatzten) / Ghosted

Salma Hayek & Channing Tatum / Magic Mike's Last Dance

Puuh & Ferkel als blutrünstiger Slasher/Killer(!) / Winnie Puuh: Blut und Honig

SCHLECHTESTES PREQUEL, REMAKE, RIP-OFF oder SEQUEL

Ant Man & The Wasp: Quantumania

Der Exorzist: Gläubiger

Expend4bles

Indiana Jones und das Zifferblatt von... Ich schlage immer noch ein totes Pferd

Winnie Puuh: Blut und Honig

SCHLECHTESTER REGISSEUR

Rhys Frake-Waterfield / Winnie Puuh: Blut und Honig

David Gordon Green / Der Exorzist: Der Gläubige

Peyton Reed / Ameisenmann und die Wespe: Quantumania

Scott Waugh / Expend4bles

Ben Wheatley / Meg 2: Der Schützengraben

SCHLECHTESTES DREHBUCH

Der Exorzist: Gläubiger

Expend4bles

Indiana Jones und das Zifferblatt von... Kann ich jetzt nach Hause gehen?

Shazam! Zorn der Götter

Winnie Puuh: Blut & Honig

Was halten Sie von den Nominierungen, sind sie wohlverdient?