The Exorcist: Believer: Believer: von Kritikern kritisiert

Die Kritiken für David Gordon Greens neue Fortsetzung zu dem, was viele für einen der ikonischsten (und erschreckendsten) Filme aller Zeiten halten, The Exorcist, beginnen einzusickern - und sie sind nicht sehr positiv. Vanity Fair beschrieb es als Grabräuberei und die Los Angeles Times war nicht viel freundlicher in ihrem Urteil: "anstrengend".

Collider stimmte zu und ging noch weiter, indem er darauf hinwies, wie oberflächlich diese Fortsetzung ist, und die BBC verurteilte sie als "Straight-to-Streaming-Abzocke". Nicht gerade Musik in den Ohren der Führungskräfte von Universal, wenn man bedenkt, dass sie mehr als 400 Millionen Dollar nur für die Rechte (laut The New York Times) an der Marke ausgegeben haben und zum Zeitpunkt des Schreibens The Exorcist: Believer 41 auf Metacritic hat.

