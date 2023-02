Trotz eines kleinen Wiederauflebens vor etwa einem Jahrzehnt ziehen Point-and-Click-Adventures außerhalb von Fankreisen selten viel Aufmerksamkeit auf sich. Es war eine ziemliche Überraschung, als The Excavation of Hob's Barrow zwischen all dem Geschwätz über Elden Ring und God of War: Ragnarök es schaffte, auch nur ein paar Erwähnungen während der letztjährigen Game of The Year-Debatten zu erhalten. Jetzt ist das Spiel auf Switch erhältlich, und wir sind hier, um zu sehen, ob das Spiel auf einer neuen Plattform hält.

In The Excavation of Hob's Barrow schlüpfst du in die Rolle von Thomasina Bateman, einer jungen Antiquarin, deren Forschungen über die Hügelgräber Englands sie in die kleine ländliche Stadt Bewlay geführt haben. Nachdem sie in einer kalten und nebligen Nacht mit dem Zug angekommen ist, fährt sie direkt zum örtlichen Gasthaus und mietet ein Zimmer. Als sie am nächsten Morgen aufwacht, stellt sie fest, dass sich der Nebel gelichtet hat, aber der Schleier des Aberglaubens und der Feindseligkeit, der über der kleinen ländlichen Stadt hängt, erweist sich als schwieriger loszuwerden, und Thomasina muss die nächsten drei Tage damit verbringen, den Hügel zu finden, die Erlaubnis zu erhalten, ihn auszugraben und schließlich eine Crew zusammenzustellen, die bereit ist, ihr bei der eigentlichen Arbeit zu helfen.

Ohne zu viel zu verraten, ist es eine sehr Lovecraft'sche Geschichte mit vielen vagen Andeutungen, aber wenig in Bezug auf tatsächlichen Horror, bis zum letzten Akt, in dem plötzlich die Hölle losbricht. Eingestreut in die lineare Erzählung sind viele kurze spielbare Rückblenden, die das Thema des Grabens in die Vergangenheit verstärken und dem Charakter weitere Motivation verleihen. Ich persönlich mochte es sehr, aber auch wenn man diese Art von Spannung nicht besonders mag, werden die Charaktere und Dialoge einen wahrscheinlich überzeugen.

Zunächst einmal ist Thomasina eine großartige Figur mit Charme, Witz und Wärme, ohne jemals in das ironisch distanzierte Power-Frauen-Klischee zu verfallen, das in diesem Genre weit verbreitet ist. Durch die gut geschriebenen und engagierten Gespräche erfahren Sie auch, dass unter der feindseligen Fassade vieler Einheimischer, wie dem anfangs scheuernden Arthur Pillet und dem alten und bitteren Cyril, eine echte Wärme liegt. Es hilft sicherlich, dass Thomasina ihren Schnaps besser halten kann als die meisten Männer, und manchmal fühlt sich die Geschichte fast so an, als ob Cheers auf Akte X trifft, wobei die lokale Taverne The Plough and Furrow einen sicheren Hafen inmitten der vielen vage beunruhigenden Orte in Bewlay und den umliegenden Sumpfgebieten bietet.

Werbung:

The Excavation of Hob's Barrow wurde von Wadjet Eye Games veröffentlicht und zeigt alle Merkmale ihrer normalerweise hohen Produktionswerte. Während sich die pixeligen Grafiken nicht besonders originell anfühlen, sind sie immer noch gut gemacht mit atmosphärischen Ausblicken, charmanten Animationen und vor allem einer klaren Sicht auf wichtige Objekte. Bemerkenswert sind auch die übertriebenen Charakterporträts, die in einigen Szenen gezeigt werden, die auf das klassische Cthulhu-Point-and-Click-Abenteuer Shadow of the Comet zurückgehen. Und während ich Absätze damit verbringen könnte, über den Soundtrack und die Sprachausgabe zu schwärmen, lassen Sie mich kurz sein und sagen, dass es ausgezeichnet ist - leicht auf Augenhöhe mit allem, was Sie in den meisten AAA-Produktionen finden werden.

Natürlich stehen oder fallen die meisten Adventure-Spiele mit ihrem Puzzle-Design. Dies hat viele moderne Entwickler dazu veranlasst, Rätsel fast vollständig zu entfernen, aber Entwickler Cloak and Dagger Games setzt auf eine bessere Lösung, einschließlich Rätsel, die zur Atmosphäre beitragen, anstatt abzulenken. Oft läuft die Lösung darauf hinaus, alle Dialogmöglichkeiten auszuschöpfen oder Ihre Werkzeuge des Handwerks (wie Ihren vertrauten Meißel oder Ihre Kelle) zu verwenden, aber es gibt immer noch ein paar Denksportaufgaben, die Sie mit etwas Querdenken lösen müssen. Insgesamt können die Rätsel am besten als Straßenunebenheiten beschrieben werden, die Sie zwingen, etwas langsamer zu werden und sich mit der Welt zu beschäftigen, ohne Sie jemals zum Stillstand zu bringen.

Angesichts all dessen ist es nicht schwer zu verstehen, warum die PC-Version von The Excavation of Hob's Barrow so viel Lob erhalten hat. Cloak and Dagger Games hat tief in die Vergangenheit des Adventure-Genres gegraben, aber anstatt Grabräuber zu sein und jedes einzelne Element zu nehmen, das Nostalgie von Fans wecken könnte, haben sie sich stattdessen darauf konzentriert, nur die Elemente zurückzubringen, die wirklich funktionieren, und haben sie sogar weiter poliert. Aber was ist mit dem Sprung zur Konsole? Hat der Entwickler auch dieses knifflige Kunststück geschafft?

Die kurze Antwort lautet ja. Zum größten Teil zumindest. Selbst im Handheld-Modus sehen Grafiken scharf aus, und während Objekte an und für sich leicht zu erkennen sind, können Sie sie alle hervorheben, indem Sie Y drücken - eine Funktion, die in allen Point-and-Click-Abenteuerspielen gesetzlich vorgeschrieben sein sollte. Weitere Funktionen zur Verbesserung der Lebensqualität sind eine einfach zu navigierende Inventarleiste auf dem oberen Bildschirm, die Möglichkeit, mit den Schultertasten durch Gegenstände zu wechseln, und sofortige Bildschirmübergänge, die durch Doppeltippen an den Ausgängen ermöglicht werden. Das kleine Entwicklerteam versucht sogar, die ewige Frage zu lösen, wie man Maussteuerungen am besten an den Controller anpasst, indem man beide Analogsticks verwenden kann, um einen virtuellen Cursor zu steuern, wobei der rechte etwas langsamer ist als der linke, so dass man bei Bedarf präzisere Steuerungen ermöglicht. Meine einzige Beschwerde ist, dass Sie sie nicht umschalten können.

Werbung:

Es gibt einige kleinere Mängel, wie zum Beispiel, dass das Spiel nur etwa fünf Stunden dauert und sich das Ende sowohl gehetzt als auch ein bisschen vorhersehbar anfühlt. Aber alles in allem ist The Excavation of Hob's Barrow ein exzellenter moderner Point-and-Click-Thriller, der in vielerlei Hinsicht sogar Adventure-Klassiker wie Broken Sword und Gabriel Knight: Sins of the Fathers übertrifft. Für den mehr als fairen Preis von £ 13.49 / € 14.99 ist dies ein Muss für Fans des Genres.