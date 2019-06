The Evil Within: Shinji Mikami nimmt an diesjähriger E3 teil

The Evil Within 2 erschien 2017 und hat viele Horrorfans gespalten zurückgelassen - ein nachträglicher Kommentar zum Zustand des Protagonisten Sebastian Castellanos? Wie dem auch sei, der Resident-Evil-Schöpfer Shinji Mikami konnte das Original aus dem Jahr 2014 in vielen Belangen verbessern, doch was Tango Gameworks und Mikami seit der Veröffentlichung des zweiten Spiels machen, wissen wir nicht so genau. Natürlich gibt es aber Gerüchte...

Mikami ist jedenfalls auf der diesjährigen E3-Messe, das hat er selbst bestätigt. Was er auf seiner Geschäftsreise genau vorhat, das hat uns der Japaner nicht erklärt, aber vielleicht enthüllt er ja ein neues Spiel? Braucht ihr ein The Evil Within 3 oder sollte sich der Entwickler auf andere Spiele konzentrieren?