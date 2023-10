The Evil Within ist ab dem 19. Oktober kostenlos im Epic Games Store erhältlich

HQ

Epic Games stimmt sich auf die gruselige Jahreszeit ein und bietet The Evil Within vom 19. bis 26. Oktober kostenlos an. Im gleichen Zeitraum können sich die Nutzer auch das Story-Puzzlespiel Eternal Threads aus der Egoperspektive sichern.

Evil Within wurde 2014 veröffentlicht und ist ein Survival-Horror unter der Regie von Shinji Mikami, dem Schöpfer der Resident Evil-Serie. Das Spiel erhielt bei der Veröffentlichung überwiegend positive Kritiken von Kritikern und war erfolgreich genug, um 2017 eine Fortsetzung zu erhalten.

In unserer Rezension des Spiels, die wir bei der Veröffentlichung veröffentlicht haben, sagten wir: "Anstatt der nächsten Generation des japanischen Survival-Horrors dient The Evil Within als Greatest-Hits-Zusammenstellung, die nicht nur die Highlights, sondern auch einige der veralteten Elemente enthält, die wir lieber vergessen würden."