Was erhalten Sie, wenn Sie den Mixer mit einem Teil I Am Legend, einem Esslöffel The Last of Us, einem Schuss Day After Tomorrow und einem Teelöffel The Road füllen? Wir bekommen eine ziemlich schöne Mischung aus apokalyptischem Drama und Sci-Fi-Thriller, was die beste Art ist, die Netflix-Miniserie The Eternaut zu beschreiben.

Diese Serie wird von einer südamerikanischen Firma produziert, die Besetzung ist argentinisch, sie spielt in Buenos Aires, und als die Pilotfolge beginnt, treffen wir eine Gruppe von Teenagerinnen, die mitten an einem Tag auf einem Segelboot plötzlich getötet werden, als sie von etwas getroffen werden, das wie gewöhnliche Schneeflocken aussieht. Die Flocken sind aber nicht wirklich Schnee. Es handelt sich nicht wie üblich um gefrorenes Wasser, das zu Boden fällt, sondern um eine hochwirksame und gut getarnte Massenvernichtungswaffe, die "aussieht wie Schnee", mit der die Menschheit ausgelöscht wird. Nach dem Vorfall mit dem Segelboot folgen wir Juan, Favalli, Lucas und Omar - vier ältere Onkel, die in einem Keller sitzen und Poker spielen, als der Niederschlag beginnt, Millionen von Menschen abzuschlachten.

Es gibt keine direkte wissenschaftliche Logik, wie der "giftige Schnee" funktioniert, aber das ist keine große Sache. Die Prämisse funktioniert gut.

Die Serie besteht aus sechs Episoden und anfangs ist das Tempo sehr langsam. Die typisch amerikanische Weltuntergangspanik im Stil von World War Z oder War of the Worlds tritt nie ein, stattdessen wird uns ein ziemlich intimes Charakterporträt eines Haufens ignoranter Onkel geboten. Man merkt, dass Showrunner Bruno Stagnaro sich in vielen Schlüsselszenen einleben ließ und dass er kein Drama durch Schockeffekte oder grafische Gewalt aufbauen will, sondern eher eine Art primitive Angst inmitten all der Ungewissheit. Meiner Meinung nach funktioniert es gut. Manchmal sehr gut. Um sich im Freien fortbewegen zu können, muss man sich natürlich vor dem tödlichen giftigen Niederschlag schützen und als ob das noch nicht genug wäre, steckt in Folge vier eine größere Bedrohung hinter dem Angriff, die ihr grausiges Gesicht entblößt.

Es ist befreiend, eine Serie zu haben, die in ihrem Drama nicht übermäßig schrill sein muss, sondern sich Zeit nimmt, Lücken lässt und in Schlüsselszenen verweilt.

The Eternaut ist meiner Meinung nach kein Meisterwerk und es gibt spannende Passagen, die sich etwas dünn anfühlen, in denen die Charaktere und ihr Verhalten nicht an die totale Panik heranreichen, die ich zumindest erleben würde, wenn 80% der Menschheit nach einem Schneesturm sterben würden, während ich zu Hause sitze, mit vernagelten Türen und Fenstern, ohne Strom, Wasser oder Nahrung. Ich werde jedoch sagen, dass The Eternaut besser ist als 99% von allem, was Netflix im letzten Jahr angeboten hat, und es ist eine Serie, die Sie sich trotz einiger Schwächen meiner Meinung nach ansehen sollten.