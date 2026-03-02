The Eternal Life of Goldman wird voraussichtlich 12–16 Stunden dauern

HQ

The Eternal Life of Goldman zieht dank seines markanten handgezeichneten visuellen Designs weiterhin Aufmerksamkeit auf sich, aber laut unserer jüngsten Vorschau ist es auch ein Plattformer – und keiner für schwache Nerven.

Das gilt sowohl für den Schwierigkeitsgrad als auch für die Spieldauer, während der Entwickler Weappy von einem traditionellen Durchlauf von 12 bis 16 Stunden erwartet – deutlich länger als viele vergleichbare Spiele in diesem Bereich. In unserem exklusiven Interview sagte Produzent Andreas Schmiedecker Folgendes:

"Es gibt hier eine gewisse Bandbreite, wenn man verschiedene Spielstile berücksichtigt (Notizen anschauen, Geheimnisse finden, alle Dialoge lesen), aber ein Durchlauf wird wahrscheinlich zwischen 12 und 16 Stunden dauern. Das Spiel ist nicht wirklich für viele Durchläufe konzipiert, sondern ist ein ziemlich dirigiertes Erlebnis mit einer kompletten, in sich abgeschlossenen Geschichte. Allerdings erfordern einige der Geheimnisse, einschließlich optionaler Bereiche, etwas Einfallsreichtum und recht aufwendige Aktionssequenzen, um freizuschalten. Für diejenigen, die das Spiel noch einmal spielen und zu 100 % erkunden wollen, gibt es auf jeden Fall Dinge zu entdecken."

Außerdem ist das Herausforderungsniveau, das wir während der jüngsten Demo des Steam Next Fest erlebt haben, sehr bewusst, und daher hat das Spiel derzeit eine zentrale Schwierigkeitsgrad, die ein optimales und ja, herausforderndes Erlebnis bietet:

"Wir streben derzeit einen ausgewogenen Modus an, nehmen aber auch aktiv das Feedback der Spieler zur Schwierigkeit der Demo auf und werden eine Entscheidung für das vollständige Spiel treffen."

Unser vollständiges Interview können Sie hier lesen.