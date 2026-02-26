The Eternal Life of Goldman Vorschau: Ein Plattformer, den du wirklich nicht verpassen solltest

HQ

Ich liebe Cartoons. Ich erinnere mich, als mein Onkel auf mich aufgepasst hat und ich freien Zugang zu seinen VHS-Kassetten hatte, von denen einige absolute Perlen waren. Zum Beispiel hatte er viele alte Cartoons aufgenommen, mein Favorit war der stets egoistische Kampf von Tom gegen Jerry. Ich liebte die schönen Dialoge und die Persönlichkeit dieser alten Filme. Diese Liebe habe ich immer noch, aber meistens, wenn ich auf Spiele stoße, die dieselben Eigenschaften besitzen. Ich habe das in The Eternal Life of Goldman gefunden, das magisch in seiner Ausdrucksform ist und zudem ein ziemlich leistungsfähiges Plattformspiel ist, entwickelt von Weappy Studio und veröffentlicht von THQ Nordic. Ich hatte Zugriff auf die Demo, die jetzt auf Steam gespielt werden kann, etwas früher als ihr anderen, und hier sind meine Erfahrungen.

The Eternal Life of Goldman handelt von dem älteren Herrn Goldman, den ich sehr schnell mit Onkel Dagobert aus Duck Tales in Verbindung gebracht habe, da er ein alter Mann mit einem Stock ist. Dieser Stock kann für viele Dinge verwendet werden. Das Wichtigste ist wahrscheinlich, dass man ihn als Waffe im Stil von Shovel Knight (und Duck Tales) einsetzen kann, indem man springt und einen Knopf drückt, da man Gegnern Schaden zufügt, indem man mit dem Stock auf sie springt. Man muss also einfach auf viele der gewöhnlichen Kreaturen springen und dann diese känguruähnliche Bewegung auf die Köpfe der Kreaturen ausführen, denen man unterwegs begegnet.

Das Coole ist, dass der Stock mit anderen Funktionen erweitert werden kann. Der Stock ist in drei Teile unterteilt. Der obere Teil hat einen Griff, mit dem man unter anderem an Ringen um die Ebenen hängen kann. Zum Beispiel gibt es Abschnitte, in denen man es nutzen muss, um scharfe Hindernisse zu überwinden, indem man an Ballons hängt, die hin und her schweben. Wenn man eine andere Funktion wählt, kann man mit dem Stock Schaden anrichten, und der mittlere Teil kann ebenfalls ausgetauscht werden, sodass man zwischen verschiedenen Varianten wählen kann, die entweder nicht so hoch springen, aber für bestimmte Rätsel im Spiel verwendet werden können, oder einer Metallversion, mit der man höher springen kann, die aber nicht für die gleichen Aufgaben verwendet werden kann. Der letzte Teil des Stocks kann ebenfalls auf verschiedene Weise verwendet werden, aber ich denke, ihr beginnt bereits zu verstehen, worum es bei der Spielmechanik geht. Es erinnert stark an die bereits erwähnten Duck Tales-Erlebnisse auf den älteren Nintendo-Plattformen der 80er und 90er Jahre, und auch ein bisschen wie Shovel Knight, wo man auf diese Weise mit einer Schaufel und nicht einem Stock herumspringt. Ich bin sicher, es wird noch viele weitere Möglichkeiten geben, den Stick in der Vollversion von The Eternal Life of Goldman zu erweitern, aber ich hatte nur Zugang zu etwa anderthalb Stunden des Spiels.

Am Anfang bin ich oft gestorben, weil ich mich daran gewöhnen musste, aber ich habe es ziemlich schnell rausgefunden. Wenn man mehrere Sprünge aneinanderreiht und das mit den Bewegungen der Gegner kombiniert und wie ein fröhlicher Floh herumspringt, fühlt es sich tatsächlich perfekt an.

Und die Umgebung, in der man herumspringt, ist super cool. Die Geschichte in The Eternal Life of Goldman wird von einer Mutter ihrem Kind erzählt. Ich bin mir über das Geschlecht nicht ganz sicher, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Sie erzählt von dem älteren Herrn Goldman, der in ihren Augen ein großer Held ist. Außerdem kann Goldman selbst mit vielen Charakteren im Spiel sprechen, während er sich durch die äußerst schöne Umgebung bewegt. Die handgezeichneten Grafiken sind fantastisch anzusehen und sind als klassische Frame-by-Frame-Animation gestaltet. Das Erste, was einem beim Start des Spiels auffällt, ist, dass die Kamera durch viele Bäume läuft, wo man Chamäleons und Waran-Eidechsen sieht, die wunderschön handgezeichnet herumkrabbeln, während die Kamera auf die Inselgruppe zoomt, auf der Goldman liegt. Ich weiß, die Anspielung auf Cuphead ist ziemlich offensichtlich, aber genau das ist das Maß an Kunstfertigkeit und visueller Qualität, um das wir hier sprechen. Es ist unglaublich schön.

Wenn man durch die vielen Level springt, gibt es so viele Details, dass es fast ablenkt. Da passiert etwas im Vordergrund, etwas im Hintergrund und etwas in der Mitte, wo man sich bewegt. Man sieht Vögel vorbeifliegen, Vulkane, die Magma und Lava ausstoßen, und im Vordergrund sieht man zum Beispiel eine Spinne, die ihr Netz spinnt. Es fühlt sich fast an, als würde man einen Live-Cartoon abspielen. Ich habe jede Minute des Spiels genossen, und in Kombination mit der Tatsache, dass das Plattformdesign selbst wirklich gut gemacht ist, freue ich mich sehr auf dieses kleine, aber großartige Spiel.

Die Steuerung selbst ist perfekt. Sie sind super präzise und reaktionsschnell, was auch notwendig ist, weil das Spiel manchmal ziemlich schwierig ist. Andererseits ist es auch ziemlich nachsichtig, was Checkpoints angeht, sodass man beim Tod nicht zu weit zurückgeworfen wird. Wenn du ein mittelmäßiger Plattformer wie ich bist, wirst du sterben. Ich kann es fast garantieren. Das Spiel ist in kleine Bereiche unterteilt, von denen jeder als kleines Rätsel dient, das man entweder kreativ mit dem Stock benutzt oder mit präzisem Plattformdesign einige wirklich schwierige und gefährliche Abschnitte überwinden muss. Ich mag es sehr, wie The Eternal Life of Goldman es erlaubt, dieselben kleinen Sequenzen zu wiederholen, bis man den Code knackt. Es gibt zum Beispiel seltsame Kreaturen, die einen in die Luft schleudern, wenn man auf sie springt, und einen in den Boden drücken, wenn man stattdessen nach unten drückt. Gleichzeitig versuchen giftige Ballons und andere seltsame Kreaturen, einen zu töten, sodass man sich ständig neue kleine Strategien ausdenken muss. Wenn man schließlich einen der vielen Phönixe erreicht, die als Checkpoints dienen, ist das sowohl nervenaufreibend als auch äußerst befriedigend.

Wenn es eine Sache gibt, die ich in der Vollversion von The Eternal Life of Goldman gerne geändert sehen würde, dann sind es die langen textbasierten Dialoge. Sie sind auf einem 4K-Bildschirm ziemlich schwer zu lesen und so lang, dass ich mehrmals die Konzentration verloren habe und einfach zum Plattform-Teil zurückgeklickt habe. Ich glaube nicht, dass das die Absicht ist. Ich hoffe wirklich, dass Weappy Studio entweder Sprachausgabe oder zumindest die Option für größeren Text hinzufügt, denn das würde das Erlebnis für mich deutlich verbessern. Aber abgesehen davon habe ich nicht viel zu beanstanden. Ich bin extrem gespannt auf das Spiel, und da jetzt jeder die Demo kostenlos auf Steam ausprobieren kann, würde ich auf jeden Fall empfehlen, The Eternal Life of Goldman eine Chance zu geben, wenn man auch nur die geringste Vorliebe für handgezeichnete Grafiken und klassisches Plattform-Design hat.