The Eternal Life of Goldman ist ein atemberaubendes Side-Scrolling-Jump'n'Run-Abenteuer

Es gab nur eine Handvoll neuer Spielankündigungen im Rahmen der THQ Nordic Showcase, aber eines dieser Spiele, das in diese Kategorie fällt, ist Weappy Studios ' The Eternal Life of Goldman.

Dies ist ein atemberaubendes Side-Scrolling-Plattform-Abenteuer, in dem ein Mann eine Welt erkundet, in der vollständig handgemalte Kunstwerke verwendet werden. Das Spiel bietet jede Menge spannende und wilde Action, die fast wie eine Kugelhölle ist, zusätzlich zum Lösen von Rätseln mit Fähigkeiten, Bosskämpfen und herausforderndem Plattforming.

Da das Spiel gerade erst angekündigt wurde, haben wir noch kein festes Veröffentlichungsdatum, das wir im Auge behalten können, aber wir wissen, wo das Spiel debütieren wird, wenn es für PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheint. Schauen Sie sich den Ankündigungstrailer und eine Reihe von Bildern unten an.