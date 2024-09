The Eternal Life of Goldman Hands-On Vorschau: Der old man ist Gold, man

HQ

Das Plattformer-Genre war ein Eckpfeiler in der Entwicklung von Videospielen. In einer Zeit, die von ultrarealistischer Grafik und weitläufigen offenen Welten dominiert wird, gibt es Titel in diesem Genre, die ihre Relevanz bewahren, indem sie ein Spielerlebnis bieten, das sowohl zugänglich als auch tiefgründig ist.

Seit den Tagen des springenden Klempners, des blauen Igels und des fasswerfenden Affen haben Plattformer die Fantasie der Spieler mit mehr als nur einfachen Sprüngen beflügelt. Heute entwickelt sich das Genre weiter und das Spiel, über das wir gleich sprechen werden, ist ein Paradebeispiel dafür, dass Plattformer noch viel mehr zu bieten haben.

Während der Gamescom 2024 hatten wir die Gelegenheit, The Eternal Life of Goldman zu spielen, einen Titel, der unser Interesse gleich nach seiner Enthüllung auf der THQ Nordic Showcase geweckt hat. Das von Weappy Studios entwickelte Spiel zeichnet sich durch ein beeindruckendes, handgezeichnetes Plattform-Abenteuer aus, das Elemente alter Fabeln mit einer herausfordernden und visuell beeindruckenden Spieldynamik kombiniert. Im Folgenden beschreiben wir unsere Eindrücke vom Spielen mit dem alten Mann mit dem Stock.

Werbung:

Vom ersten Moment des Spiels an ist das künstlerische Detail das erste, was deine Aufmerksamkeit erregt. Die Entscheidung, Frame-by-Frame-Animationen zu verwenden, verleiht dem Spiel einen Look, der an klassische Animationen erinnert, aber mit einem Detailgrad, der absolut atemberaubend ist. Jedes Bild ist mit solcher Präzision von Hand gezeichnet, dass sich das Gefühl von Bewegung und visueller Textur anfühlt, als würde man vom Bildschirm springen.

Dieser künstlerische Ansatz ist nicht nur eine Hommage an traditionelle Techniken, sondern hebt sie auch auf ein neues Niveau und schafft eine Welt, die sich lebendig und greifbar anfühlt. Die Umgebung ist mit einem Detaillierungsgrad gestaltet, der wirklich außergewöhnlich ist. Jede Insel des Archipels hat ihren eigenen Charakter und ihre eigene Atmosphäre, und die visuelle Vielfalt zwischen diesen Inseln ist bemerkenswert.

Von Wäldern bis hin zu Bergen steckt jede Umgebung voller kleiner Details, die das Erkundungserlebnis bereichern. Die Übergänge zwischen diesen Umgebungen sind subtil und gut integriert, so dass Sie die Vielfalt der Welt ohne störende Unterbrechungen genießen können.

Werbung:

Gleich zu Beginn des Spiels triffst du auf ein Steuerungssystem, das sowohl präzise als auch flüssig ist. Der Umgang mit Goldman, dem Protagonisten, ist ein Kinderspiel. Jeder Sprung, jeder Angriff und jede Bewegung fühlt sich intuitiv und befriedigend an. Es dauert einen Moment, bis man den Dreh raus hat, aber sobald man es geschafft hat, kann es losgehen.

Ein Aspekt, den ich sehr genossen habe, waren die Kämpfe. Die Feinde zeichnen sich durch unterschiedliche Angriffsmuster aus, die anpassungsfähige Strategien erfordern. Es geht nicht nur um direkte Angriffe; Oft musst du darüber nachdenken, wie du Angriffen ausweichst und wann du bestimmte Fähigkeiten einsetzt, um deine Effektivität zu maximieren.

Und die neuen Fähigkeiten, die im Laufe des Spiels freigeschaltet werden, erweitern nicht nur deine Kampfoptionen, sondern führen auch Elemente der Erkundung ein. Diese Fähigkeiten, wie z. B. die Fähigkeit, zwischen verschiedenen Arten von Stöcken zu wechseln, verleihen dem Spiel Tiefe und sorgen dafür, dass du dich immer weiter vorwärts bewegst.

Jede Insel hat ihre eigenen Herausforderungen, Geheimnisse und einzigartigen Feinde, die die Erkundung zu einem ständigen Vergnügen machen. Die Freiheit zu erkunden, ohne häufig zu früheren Gebieten zurückkehren zu müssen, um neue Wege freizuschalten, ist eine Eigenschaft, die ich sehr schätze.

Einer der bemerkenswertesten Aspekte ist, wie das Spiel Wiederholungen vermeidet. Obwohl ich nicht viel Zeit hatte, es gründlich zu erkunden, gab es nach dem, was ich sah, keine Bereiche, die sich recycelt oder überflüssig anfühlten.

Jede Region hat ihre eigene visuelle und mechanische Identität, die das Gefühl der Entdeckung aufrechterhält. Die Unterschiede zwischen den Regionen sind nicht nur ästhetischer Natur, sondern wirken sich auch auf die Spieldynamik aus und verleihen ihr eine Tiefe, die jede neue Umgebung einzigartig macht.

Das Spiel bietet eine Spieldynamik, die so frenetisch und herausfordernd ist wie in Spielen wie Hollow Knight, aber mit einem schnelleren Tempo und einem Fokus auf Improvisation und Einfallsreichtum statt auf striktem Auswendiglernen. Während der visuelle Stil an Spiele wie Cuphead erinnert, besitzt die Grafik des Spiels eine Tiefe und einen Reichtum, die ihm eine eigene Identität verleihen.

Abgesehen von der Animation ist das, was diesen Titel wirklich auszeichnet, seine Fähigkeit, seine Elemente auf eine Weise zu vermischen, die sich weder gezwungen noch repetitiv anfühlt. Das Spiel bietet ein Erlebnis, das sowohl nostalgisch als auch innovativ ist und das Beste der Klassiker einfängt und gleichzeitig frische Ideen und Mechaniken einführt.

Die Liebe zum Detail in der Grafik und der Erzählung, kombiniert mit einer herausfordernden, aber zugänglichen Gameplay-Dynamik, schafft ein Erlebnis, das sowohl erfrischend neu als auch angenehm vertraut ist. Darüber hinaus entfaltet sich die Geschichte allmählich, so dass das Interesse und die Bindung während des gesamten Abenteuers erhalten bleiben.

Meine Zeit mit The Eternal Life of Goldman auf der Gamescom 2024 war kürzer, als ich es mir gewünscht hätte, und wenn es erscheint, freue ich mich darauf, mehr Zeit mit dem alten Mann zu verbringen. Das Spiel verbindet eine atemberaubende visuelle Ästhetik mit einem raffinierten Gameplay und einer tiefgründigen Erzählung, um ein Erlebnis zu schaffen, das wirklich einzigartig ist.

Obwohl es noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt, deuten die Qualität und die Liebe zum Detail bei der Entwicklung darauf hin, dass dieser Titel das Potenzial hat, ein wirklich herausragendes Spiel zu werden. Das Versprechen eines detailreichen Abenteuers mit einer perfekten Balance zwischen Herausforderung und Erkundung lässt das Warten auf seine Veröffentlichung umso gespannter werden.

Wenn du ein Fan von Plattformern bist, die sowohl Wert auf Ästhetik als auch auf Gameplay legen, ist The Eternal Life of Goldman definitiv ein Titel, den es wert ist, im Auge behalten zu werden. Ich bin gespannt, wie sich das Spiel weiterentwickelt und wie es die Fantasie der Spieler weiter beflügeln wird, wenn es endlich veröffentlicht wird. Das Warten mag lang sein, aber das Versprechen dessen, was kommen wird, macht es wert.