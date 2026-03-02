The Eternal Life of Goldman Entwickler nehmen eine harte Haltung gegen generative KI in der Spieleentwicklung ein

HQ

The Eternal Life of Goldman, der ambitionierte handgezeichnete Plattformer des Entwicklers Weappy, ist vor allem für seinen wunderschönen, analogen Kunststil bekannt. Es ist ein Aussehen und Gefühl, das das Spiel eindeutig analog und handgefertigt wirken lässt, und das liegt daran, dass es das auch ist.

Wir haben uns kürzlich mit Produzent Andreas Schmiedecker zusammengesetzt, um über eine Reihe von Themen zu sprechen, und hier bestätigte er im Grunde, dass KI mit generativerem Stil dieses spezielle Konzept ziemlich unvereinbar mit ihrem Spiel ist:

"Die Nutzung von KI-Tools für die Kunstproduktion in diesem Spiel würde der ganzen Idee, es überhaupt so zu machen, ziemlich entgegensprechen. Deshalb war das für uns eigentlich keine Option. Egal, wie sich die Technologie derzeit entwickelt, es gibt einen Platz und ein Publikum für handgemachte Kunst", sagt Schmiedecker.

In unserem ausführlichen Interview gehen wir auf mehrere Aspekte der Entwicklung, des Designs und der Reise des Teams in den letzten vielen Jahren ein.