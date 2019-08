The Eternal Cylinder: Rüssel-Aliens rennen vor großer Walze davon

Das Indie-Studio Ace Team hat einige interessante Werke hervorgebracht, denn etwas wie Zeno Clash findet man einfach nicht häufig. Der chilenische Entwickler ist nun mit einem neuen Spiel zurück, das ihrem Debütprojekt in gewisser Weise ähnelt, allerdings vor allem stilistisch. Mit The Eternal Cylinder steht uns ein Mehrspieler-Actionspiel in einer prozedural generierten offenen Welt bevor, die offenbar kontinuierlich zerstört und gleichzeitig wieder aufgebaut wird.

Wir sind Vertreter der sogenannten Trebhums, das sind außerirdische Lebensformen mit Rüsseln. Diese Kreaturen machen keinen sonderlich gefährlichen Eindruck und versuchen irgendwie, in dieser fremden Welt zurechtkommen. Neben dem großen Zylinder, der ständig alles plattwalzt, warten noch viele weitere Gefahren und Herausforderungen auf die kleinen Tierchen. In der offiziellen Pressemitteilung ist die Rede von umfassender Charakterentwicklung durch Evolution und Mutationen, weshalb wir die Spielwelt irgendwann offenbar auch fliegend oder unter Wasser erkunden dürfen. Die Erforschung der Ökosysteme und das Lösen von Rätseln stehen aber offenbar an erster Stelle. The Eternal Cylindersoll nächstes Jahr auf PC und "Konsolen" erscheinen, die Premiere feiert der Titel wohl zuerst im Epic Games Store.