The Eternal Cylinder kugelt bis zum 25. März in der offenen Beta

Wer an diesem Wochenende noch keine Pläne hat, der kann bis zum 25. März in The Eternal Cylinder reinschauen. Der Titel stammt von den Rock-of-Ages-Machern Ace Team, die uns in diesem Abenteuer eine entzückende Rasse außerirdischer Kreaturen kontrollieren lassen. Leider leben wir in ständiger Flucht vor einem riesigen Bronzezylinder, der alles auf seinem Weg zerquetscht. Das Spiel verfügt über ein Mutationssystem und kombiniert außerdem Plattforming- und Rätselelemente. Die offene Beta erlaubt Zugriff auf das erste Kapitel des Spiels, das ungefähr drei Stunden lang beschäftigt. Mehr Informationen bekommt ihr auf der Webseite des Spiels.