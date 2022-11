Valves beliebte Portal-Serie hat im Laufe der Jahre verschiedene futuristische Puzzler hervorgebracht, und in Abwesenheit von Portal 3 hat insbesondere die Indie-Szene die Lücke aufgegriffen, die der sympathische Killerroboter GLaDOS hinterlassen hat. Die überwiegende Mehrheit dieser Tribute-Versuche hat sicherlich nicht mit ihrem Vorfahren in reiner Gaming-Magie mithalten können, und obwohl das neueste Angebot The Entropy Centre auch nichts direkt Neues tut, um das Genre, das Gabe Newells Team 2007 entwickelt hat, voranzutreiben, schafft es es immer noch, ein Erlebnis zu liefern, das sich im Schatten seiner meisterhaften Vorgänger nicht schämen muss. Es ist einfach ein gutes Spiel, aber sicherlich kein Meisterwerk.

Überwucherte Passagen und graue Gänge erwarten Sie in Hülle und Fülle.

Wie im Fall von Portal wacht unser Protagonist in einem Labor auf, ohne viel darüber zu wissen, wo sie sind oder wie sie dorthin gekommen sind. Es stellt sich jedoch bald heraus, dass Sie auf einer Forschungsbasis auf dem Mond namens The Entropy Centre stationiert waren, und hier soll unsere Heldin namens Aria zusammen mit ihren Kollegen Rätsel lösen, um Energie zu ernten, die der Erde und ihrer Bevölkerung helfen kann. Der springende Punkt ist jedoch, dass Aria die einzige lebende Person auf der fraglichen Station zu sein scheint, und so wird das Hauptziel nach der schmerzhaften Enthüllung darin zu versuchen, herauszufinden, was passiert ist und welche Rolle Sie in einer viel größeren Geschichte spielen.

Astra, dein rückwärtsgewandter Kamerad.

Sie sind jedoch nicht ganz allein auf dieser abgelegenen Raumstation, denn die verlassenen Korridore und verfallenden Hallen werden von ein paar niedlichen Robotern bevölkert, die größtenteils freundlich zu den Menschen an Bord sind. Sie werden auch einen KI-Begleiter in Form eines Gewehrs namens Astra ziemlich schnell treffen, und diese ermutigende Software fungiert als Ihre primäre Unterstützung und Hilfe während des neunstündigen Abenteuers. Denn Astra ist keine Waffe im klassischen Sinne, denn statt hart schlagender Bleikugeln schießt sie einen energiegeladenen Plasmastrahl ab, der die Fähigkeit hat, die Zeit zurückzuspulen.

Diese Fähigkeit kommt dann, wie Sie sich vorstellen können, im Laufe der Kampagne zur Geltung, und mit Hilfe der Vergangenheit finden die vielen Rätsel des Spiels ihre Lösung und eröffnen einen Weg in die Zukunft. Das Manipulieren der Zeit ist insgesamt ein cleveres Konzept, mit dem man das Puzzle-Genre angehen kann, und auch eines, das ein wenig an den zurückhaltenden Action-Puzzler Singularity erinnert, aber manchmal kann es sich leider ein wenig ungekocht anfühlen im Vergleich zu der Brillanz, an die wir uns in Portal 2 gewöhnt haben. zum Beispiel. Tatsächlich ist The Entropy Centre ein bisschen ein sogenanntes "One Trick Pony", bei dem es oft offensichtlich ist, dass man das Rätsel eines Raumes nur lösen muss, indem man rückwärts denkt, und es kann daher etwas ermüdend werden, je mehr Stunden man versinkt. Das heißt, es gibt ein paar unterhaltsame Momente, die schwer zu meistern sind, und insbesondere die letzten Teile des Abenteuers können Sie am Kopf kratzen, da alles von Zeit, Raum und physischen Hindernissen mit Würfeln (die besondere Fähigkeiten besitzen) berücksichtigt werden muss.

Viele Rätsel sind ziemlich einfach, während andere Sie zwingen, gründlich nachzudenken.

Ein ärgerliches Detail des Gameplays selbst ist jedoch, dass der kleinste Fehler Sie dazu zwingen kann, ganze Stufen zu wiederholen und zeitraubende Sequenzen erneut zu spielen. Denn da Sie Ihre Objekte und Plattformen immer in der richtigen Reihenfolge bewegen müssen, und rückwärts in Bezug darauf, in welcher Reihenfolge sie landen sollen, kann ein einfacher falsch platzierter Tastendruck Sie dazu bringen, von vorne zu beginnen. Zum Beispiel befand ich mich in einem Raum, in dem ich eine Plattform bewegen musste, die es mir ermöglichte, von einem Plateau zum anderen zu springen. Dies würde dann ganze drei Mal wiederholt werden, aber zwischen den Abschnitten zwei und drei vergaß ich, die Plattform ein letztes Mal loszulassen, mein Sprung wurde nicht registriert, und es ging nur darum, den Knopf zu drehen und alles noch einmal zu tun. Meiner Meinung nach wäre es besser gewesen, die Zeit hin und her kontrollieren zu können, um kleinere Fehler zu korrigieren, um das Tempo zu halten und die Erfahrung nach vorne zu bringen. Schließlich sollte es bei einem storygetriebenen Puzzlespiel mehr darum gehen, die richtige Lösung zu finden und weniger um eine fehlerfreie Ausführung, zumindest meiner Meinung nach.

Genau wie in Portal werden Würfel verwendet, um verschiedene Rätsel zu lösen. Dieser schießt eine Plattform heraus, auf der Sie laufen können.

Die Geschichte und Präsentation sind ansonsten nichts Erstaunliches oder übermäßig Spannendes, obwohl hier und da sicherlich ein paar Nuggets zu finden sind. Schließlich wurden apokalyptische Weltuntergangsgeschichten schon viele Male gemacht, und obwohl die Geschichte zum Nachdenken anregt, ist es letztendlich keine, die mit mir leben wird, nachdem der Abspann vorbei ist. Besser ist jedoch die bereits erwähnte KI-Waffe Astra, die es schafft, sich mit Ihnen als Spieler zu verbinden, obwohl es der Spielwelt sicherlich nicht an Robotergefährten mit einem Hang zu taktvoller Logik und kleineren Portionen Sarkasmus und Ironie mangelt. Es ist natürlich immer noch nichts auf Augenhöhe mit GLaDOS oder Wheatley, aber die kleine Roboterpistole macht aus einem ansonsten ziemlich normalen Puzzle-Abenteuer ein Spiel, das immer noch direkt in der Nähe seiner Inspirationsquellen stehen kann.

Denn am Ende ist The Entropy Centre eine gemütliche Puzzlefahrt, die vor allem für diejenigen gemacht ist, die sich nach Valves Blütezeit als Spieleentwickler sehnen, ohne gebaut zu sein, um die Massen anzusprechen. Für das Portal sind die Vibes durchweg stark, und in Ermangelung eines dritten Teils ist hier ein Titel, der vorübergehend das Bedürfnis nach physikbasiertem Ego-Rätseln befriedigen könnte. Leider reicht es jedoch nicht ganz an das absolute Meisterwerk des Genres heran.