The Electric State Flops: Der teuerste Netflix-Film aller Zeiten zieht kein Publikum an

Die teure Verfilmung der Graphic Novel von Simon Stålenhag durch die Russo-Brüder hatte eine schwache erste Woche auf Netflix, gelinde gesagt, wo sie laut Collider weltweit nur 25,2 Millionen Aufrufe erreichte. Und das trotz eines Monsterbudgets von rund 300 Millionen US-Dollar, das ihn zum bisher teuersten Originalfilm des Streaming-Dienstes macht.

Selbst die beiden Hauptdarsteller, Millie Bobby Brown und Chris Pratt, zwei der derzeit angesagtesten Namen der Branche, oder die hochkarätige Besetzung wie Woody Harrelson, Michelle Yeoh und Stanley Tucci scheinen nicht ausgereicht zu haben, um das Interesse der Leute zu wecken.

Die Kritiken waren, gelinde gesagt, lauwarm (hier bei Gamereactor mochten wir ihn allerdings) und der Hype online um den Film ist praktisch nicht vorhanden. Vergleicht man es mit anderen, weitaus erfolgreicheren (und günstigeren) Produktionen von Netflix, wie Carry On oder The Gray Man, wird jetzt klar, dass The Electric State nicht nur unterdurchschnittlich abgeschnitten hat, sondern auch Gefahr läuft, ein kompletter Flop zu werden. Die Zuschauerzahlen in der ersten Woche bestätigen dies, denn während 25,2 Millionen viel erscheinen, kam die größte Eröffnungswoche von Netflix für einen Film von Red Notice mit fast 80 Millionen Aufrufen...

Hast du The Electric State gesehen, und warum glaubst du, dass der Film kein Publikum findet?